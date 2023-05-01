153 مليونًا و977 ألف جنيه ضرائب ورسوم محصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال إبريل 2023

أعلنت مصلحة الجمارك، عن أن وصول عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة محمد إبراهيم مصطفي مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال إبريل الماضي إلى 239 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 23 ألفا و 674 طردا بوزن إجمالي 5026 طنا و851 كيلوجراما.

كما تم الإفراج عن 16 شهادة سحب جزئية بعدد 7 آلاف و47 طردا بوزن إجمالي 1426 طنا و853 كيلو و500 جرام.

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر إبريل 2023 نحو 6 ملايين و 854 ألف جنيه وإجمالي الغرامات 494 ألف جنيه.

فيما بلغ إجمالي ضرائب ورسوم القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 142 مليونا و40 ألف جنيه وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة المحصلة 1 مليون و810 آلاف جنيه والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 904 ألف جنيه.

كما بلغ إجمالي رسوم الموارد المالية للدولة والمصاريف الإدارية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية المحصلة خلال نفس الفترة 1 مليون و865 ألف جنيه .

وخلال شهر إبريل 2023 بلغ إجمالى قيمة الصادرات بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة نحو 5 ملايين و507 آلاف جنيه .

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر إبريل الماضى حوالى 153 مليونا و977 ألف جنيه.