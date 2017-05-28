151 مليون جنيه نفقات للدفن بالموازنة الجديدة

عمر سالم: بلغت نفقات الدفن بالموازنة المالية الجديدة للعام 2017 / 2018 نحو 151 مليون جنيه مقابل 147 مليون جنيه بالموازنة الحالية 2016 /2017. فيما بلغت نفقات الجوائز والأوسمة بالموازنة الجديدة نحو 50 مليون جنيه بانخفاض نحو 18 مليون جنيه…

عمر سالم: بلغت نفقات الدفن بالموازنة المالية الجديدة للعام 2017 / 2018 نحو 151 مليون جنيه مقابل 147 مليون جنيه بالموازنة الحالية 2016 /2017. فيما بلغت نفقات الجوائز والأوسمة بالموازنة الجديدة نحو 50 مليون جنيه بانخفاض نحو 18 مليون جنيه عن الموازنة الحالية، والتى تصل لنحو 68 مليون جنيه. وتبلغ المصروفات العامة فى الموازنة الجديدة للدولة نحو تريليون و300 مليار جنيه، ومن المقرر بدء العمل بها مطلع يوليو المقبل.