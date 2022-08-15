1500 جنيه تراجعًا فى أسعار «الأرز الشعير»

تراجعت أسعار الأرز الشعير فى السوق المحلية بواقع 1500 جنيه للطن، على خلفية بدء موسم الحصاد المحلى الشهر الجارى.

كشف مصطفى السلطيسى، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات لـ«المال»، أن سعر الأرز الشعير انخفض إلى 9500 جنيه للطن عريض الحبة، مقابل 11 ألفًا منذ أيام، بنسبة تراجع %13.6، فيما سجل سعر الطن رفيع الحبة نحو 9100 جنيه مقابل 10 آلاف و600 جنيه.

وشهدت أسعار الأرز اشتعالًا وزيادات كبيرة وصلت إلى ذروتها الأسبوع الماضى.

وأرجع «السلطيسى» التراجع الكبير فى سعر الأرز إلى بدء حصاد المحصول الجديد، بعدما ورد المزارعون كميات مبدئية 300 طن أرز للمضارب والتجار من الزراعات المبكرة.

وأضاف أن تراجع الطلب محليًا نتيجة الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار وحالة الكساد والركود التى تضرب الأسواق تعد كذلك من أبرز أسباب انخفاض أسعار الأرز حاليًا.

وتوقعت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات قبل أسبوعين وصول إجمالى كميات محصول الأرز الشعير خلال موسم الحصاد الجديد إلى 7 – 8 ملايين طن، بما يعادل 4 إلى 4.5 مليون طن «أبيض»، مقارنة بنحو 4.4 مليون طن عام 2021، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتوقع رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، استمرار تراجع السعر خلال الأيام المقبلة، مع بدء زيادة المعروض بالتزامن مع دخول موسم الحصاد.

وأضاف «شحاتة» أن ارتفاع أسعار الأرز مؤخرًا حدث بسبب القيام بعمليات تخزين من جانب بعض التجار، موضحًا أن قيام وزارة التموين باستيراد 50 ألف طن من الهند الشهر الحالى سيوفر معروضًا جيدًا بالسوق، وسيعمل على استقراره الفترة المقبلة.