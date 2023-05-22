«150 – 400 جنيه» انخفاضًا جديدًا فى أسعار الأعلاف

انخفضت أسعار الأعلاف فى السوق المحلية أمس بقيمة تتراوح من 150 – 400 جنيه للطن، على خلفية زيادة معدلات الإفراجات الجمركية عن الخامات العلفية.

أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية –فى تصريحات خاصة لـ«المال»– أن سعر طن العلف المخصص لتسمين الدواجن هبط بواقع 400 جنيه للطن، ليسجل أمس 25400 لأصناف «البادى بروتين %23» و25150 لـ«البادى نامى» بدلًا من 25800، و25550 على التوالى.

وأوضح «السيد» أن أسعار أعلاف الدواجن «البياض» انخفضت أمس من 20250 إلى 20050 جنيه، بتراجع 200 جنيه للطن.

وتراجعت أصناف أعلاف البط والرومى والماشية بقيمة 150 جنيهًا، ليتراوح علف الماشية من 13500 إلى 22050 جنيهًا، و«البط» من 20940 إلى 23200 جنيه.

وأكدت مصادر لـ«المال» أن كبرى الشركات العاملة فى السوق المحلية خفضت أسعار البيع أمس، ومنها «المجد» و«أكما» بقيمة تتراوح من 150 – 400 جنيه للطن حسب الصنف.

وأضافت أن سبب تراجع الأعلاف هو الانخفاض المستمر فى سعر الخامات مثل الذرة المستوردة و«الردة» و«كسب الصويا» منذ بداية الأسبوع الماضي، على خلفية الإفراجات الجمركية عن الخامات.

وتراجع سعر طن الذرة أمس بقيمة 500 جنيه، لتسجل الأصناف الأوكرانية 12 ألف جنيه و«البرازيلية» و«الأرجنتينية» 14500 جنيه، كما انخفض «كسب الصويا» بواقع 1000 جنيه.