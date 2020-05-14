150 مليون جنيه مخصصات تطوير المنطقة البترولية فى مسطرد

قال مسئول فى اللجنة العليا للمنطقة البترولية بمسطرد، إن الفترة الراهنة تشهد تنفيذ حزمة مشروعات لتطوير وتأهيل المنطقة المحيطة بمشروعات التكرير والبنية التحتية بالمنطقة بتكلفة تقارب 150 مليون جنيه.

أضاف أن المشروعات تتضمن تأهيل وترفيق بعض الطرق والكبارى، وتأمين المنطقة المحيطة بالمشروعات البترولية هناك.

يشار إلى أن طارق الملا، وزير البترول، قام منذ يومين بجولة تفقدية بمنطقة مسطرد البترولية بالقاهرة الكبري، أكد خلالها على الاهتمام الكامل بتطوير قدرات الشركات البترولية العاملة بمنطقة مسطرد، التى تعد ركيزة مهمة فى منظومة توفير إمدادات الوقود للمستهلكين بالسوق المحلية من خلال أنشطة التكرير والنقل والتداول والتوزيع.

على جانب آخر أكد المسئول لـ»المال» أنه رغم أزمة فيروس كورونا التى ضربت البلاد مؤخرا، إلا أن العمل مستمر فى مشروعات التكرير، لتلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات البترولية، وتوفير رصيد آمن منها .

قال إن الفترة الماضية ومنذ تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا، تراجع حجم استهلاك السوق المحلية من المشتقات البترولية، لذلك تعمل معامل التكرير على مستوى الجمهورية بطاقات معقولة تلائم معدلات الاستهلاك الفعلى، وخلق مخزون استراتيجى آمن البلاد.

يذكر أن الحكومة طبقت حزمة إجراءات احترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا، أبرزها تقليص عدد ساعات العمل، وتخفيف التجمعات، والعمل بالتناوب بالقطاع الحكومى، وحظر التحرك على الطرق، والدراسة عن بعد وغيرها.

شدد المسئول على أن شركات البترول تعمل وفقا لأعلى معايير السلامة والأمان لصالح العاملين بشركاتها بمجال التكرير وغيره من مجالات الصناعة البترولية.

يذكر أن وزير البترول أشار إلى أن الوزارة تعمل على زيادة حجم الاعتماد على الموانىء البترولية التخصصية المنتشرة فى عدة مناطق، مثل سوميد، والإسكندرية، ودمياط وغيرها، فى حركة استقبال وتداول المنتجات البترولية للاستفادة من التطور الكبير الذى تتمتع به تلك الموانئ فى التشغيل وإحداث تطور نوعى فيها.

عن عمليات نقل المشتقات البترولية من منطقة مسطرد ومدى تأثيرها بقرارات حظر التحرك، نفى المسئول ذلك موضحا أن القرار استثنى شاحنات نقل المشتقات والوقود.

شدد المسئول على انتظام عمليات نقل وتوصيل الوقود إلى مواقع الاستهلاك والتوزيع ومحطات السيارات.

يشار إلى أن هشام البكل، رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول ورئيس اللجنة الجغرافية البترولية بمسطرد، عرض تقريرا خلال اجتماعه مع وزير البترول عن موقف العمل بالمشروعات التى تنفذها اللجنة بالتنسيق بين الشركات البترولية .

تستهدف تلك المشروعات دعم وتعزيز الأمن والسلامة والوقاية من المخاطر، وتشمل إحلال وتجديد عنبر طلمبات الإطفاء، وتصميم وإنشاء شبكة وعنبر لمياه الإطفاء بالتوازى مع تجديد العنبر الحالي، إلى جانب تعزيز أسطول سيارات الإطفاء بوحدات حديثة ذات القدرات المتطورة والتعاقد على أخرى لسحب الرواسب.