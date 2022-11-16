150 مليون جنيه مبيعات «الوطنية» للثروة الحيوانية منذ بداية العام

ارتفعت مبيعات الشركة الوطنية للثروة الحيوانية لتصل إلى حوالى 150 مليون جنيه منذ بداية عام 2022 حتى الشهر الجاري، مقابل 100 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقًا لتصريحات ممدوح راضى رئيس الشركة لـ«المال».

جدير بالذكر أن الشركة أنشئت منذ 5 أعوام، وتعمل فى مجال استيراد الأبقار فى السوق المحلية، إذ ضخت بداية العام الجارى 100 مليون جنيه استثمارات جديدة، للتوسع فى أماكن الحجر الصحى الخاص بالأبقار التى تستوردها.

وتبلغ مساحة مزرعة الشركة حاليًّا حوالى 20 فدانًا وتستوعب كميات كبيرة من الأبقار المستوردة.

وقال المهندس ممدوح راضى، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»، إن شركته استوردت نحو 3 آلاف بقرة منذ بداية العام حتى الشهر الجاري، لافتًا إلى أن فترة الحجر الصحى تبلغ حوالى 33 يومًا للتأكد من سلامة الأبقار المستوردة قبل تسليمها للمربيين.

وأضاف راضى أن شحنة الأبقار المستوردة يتم حجرها، ثم تسلميها بعد فترة الحجر للعملاء الحاجزين لها، مع توعيتهم بكيفية التعامل معها، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف مضاعفة مبيعاتها العام المقبل.

وتحرص الحكومة على تطوير قطاع الألبان، بداية من زيادة معدلات إنتاجية الألبان من رؤوس الماشية، لما لذلك من مردود اقتصادى إيجابى على المواطن والاقتصاد.

وأشار إلى أن العام الجارى تم خلاله استيراد كميات متوسطة من الأبقار نظرًا لانتشار بعض الفيروسات والأمراض فى الأبقار والمواشي، بهدف حرص الشركة على استيراد أبقار غير مصابة بأى أمراض أو ظهور أى أعراض عليها ليتم توزيعها على العملاء المتقدمين لحجز تلك الأبقار.

ووجهت الحكومة بتطوير مشروع مراكز تجميع الألبان، لاستهداف توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين، إذ تم حصر مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، وبلغت 826 مركزًا، وتحديد احتياجاتها.

وأشار إلى أن الشركة نفذت توسعات فى الشهور الماضية فى مساحة الحجر الصحى من خلال إقامة مظلات على مساحة واسعة للأبقار، خاصة الأبقار الرضيعة، بالإضافة إلى تدشين محلب مكون من 10 نقاط لحلب الأبقار، لاستيعاب أعداد كبيرة من الأبقار المستوردة ومضاعفة عملية الاستيراد العام المقبل.

وأكد راضى أن توجيهات الرئيس السيسى بدعم المربين للثروة الحيوانية تُعَدّ مبادرة جيدة، ستؤدى إلى تغيير جذري فى الثروة الحيوانية.

ولفت إلى ضرورة دعم المربين بدورة تعليمية سريعة حول كيفية التعامل مع الماشية المستوردة، ومعرفة بروتوكول التغذية والعلاج المطلوب للأبقار المستوردة لعدم إهدار كميات كبيرة منها، ولتلافى الخسائر، خاصة أن بعضهم يتعاملون معها بطريقة غير صحيحة.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة تسعى إلى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لتمويل الثروة الحيوانية بفائدة ميسرة.

وتحرص الوزارة على إعادة تفعيل دور المربى الصغير مع تأهيله فنيًّا وعلميًّا على اقتناء أصناف ذات عائد ومردود أعلى من السلالات المحلية.