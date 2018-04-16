150 مليون جنيه صافي أقساط طوكيو مارين مصر مارس 2018

مروة عبد النبي:أعلن أتسوشي ياماكاجي – العضو المنتدب لشركة طوكيو مارين مصر جينرال تكافل – أن شركته تجاوزت بنهاية الربع الثالث حاجز 150 مليون جنيه أقساطا مكتتبة، بنسبة نمو تجاوزت 50٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأضاف أن الشركة خلال هذه السنة حققت نموا ملحوظا في التأمينات البحرية

مروة عبد النبي:

أعلن أتسوشي ياماكاجي – العضو المنتدب لشركة طوكيو مارين مصر جينرال تكافل – أن شركته تجاوزت بنهاية الربع الثالث حاجز 150 مليون جنيه أقساطا مكتتبة، بنسبة نمو تجاوزت 50٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن الشركة خلال هذه السنة حققت نموا ملحوظا في التأمينات البحرية والتأمينات الهندسية والحوادث المتنوعة والتي مثلت المحرك الرئيسي لمثل هذا النمو الكبير.

وأشار إلى أن الوسطاء المتعاملين مع شركة طوكيو مارين يبلغ الآن 76 وسيط وشركة وساطة، مع زيادة بنسبة 35٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومن المعروف أن طوكيو مارين مصر هي واحدة من شركات التأمين العالمية التي تعمل بالسوق المصري منذ عام 2008، والتي تملكها أكبر مجموعة تأمين في اليابان، وهي طوكيو مارين جروب والتي بدأت عملها في اليابان منذ أكثر من 130 عاما وتحرص شركة طوكيو مارين مصر على تطبيق “الجودة اليابانية” في مجال التأمين، وتسعى جاهدة لتكون شركة جيدة من خلال 3 ركائز اساسية هى النظر إلى ما وراء الربح والوفاء بالالتزامات تجاه العملاء وتمكين العاملين بالشركة.