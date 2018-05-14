150 مليون جنيه زيادة فى ميزانية الفيوم الجديدة

المال ـ خاص:حصل جهاز مدينة الفيوم الجديدة على زيادة فى الميزانية بقيمة 150 مليون جنيه؛ لتنفيذ مشروعات جديدة.وقال المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز المدينة، إنه كان قد طلب رفع ميزانيته خلال الفترة الماضية، وذلك لاستكمال أعمال المرافق لمدينة الإسكان الاجتماعى والتى تقدر تكلفتها بحوالى 71 مليون جنيه وغي

المال ـ خاص:

حصل جهاز مدينة الفيوم الجديدة على زيادة فى الميزانية بقيمة 150 مليون جنيه؛ لتنفيذ مشروعات جديدة.

وقال المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز المدينة، إنه كان قد طلب رفع ميزانيته خلال الفترة الماضية، وذلك لاستكمال أعمال المرافق لمدينة الإسكان الاجتماعى والتى تقدر تكلفتها بحوالى 71 مليون جنيه وغيرها من المشروع الجديدة بالمدينة.

وأضاف فتحى أن ميزانية الجهاز خلال العام المالى 2017/2018 بلغت حوالى 187 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الجهاز تجاوز الجدول الزمنى للأعمال الموضوع له خلال العام المالى الحالى. وأكد أن المدينة تسير على الطريق الصحيح للتنمية، وذلك بعد تسليم وتشغيل قسم الشرطة بالمدينة من جانب مديرية أمن الفيوم، والذى يسهم فى زيادة الأعداد بالمدينة، وذلك على خلفية وجود دوريات شرطة، وهو ما يبعث الطمأنينة فى الجمهور، خاصة أنها كانت المشكلة الأساسية التى تواجها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه يسعى لتنفيذ محطة مياه شرب بإجمالى 150 ألف متر مكعب، إذ إنه من المتوقع أن يتم تنفيذه تلك المحطة على ثلاث مراحل بطاقة 50 ألف متر مكعب لكل مرحلة، وتبلغ التكلفة الإنشائية لها حوالى مليار جنيه.

وأوضح فتحى أن الجهاز حصل على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية على تنفيذ المشروع، ويقوم الجهاز حاليًا بتنفيذ الأعمال الاستشارية والرسومات التخطيطية خاصة بالمحطة، مشيرًا إلى أن المشروع يحتاج إلى نزع ملكية الأراضى، ومن المتوقع إنهاء الرسومات والأعمال الهندسية خلال 5 أشهر.

ولفت إلى أن استثمارات المدينة بلغت حوالى 750 مليون جنيه، وذلك فى قطاعات الطرق، والمرافق، ومشروعات البنية التحتية، والمبانى، ومشروعات الإسكان الاجتماعى، وكذلك المبانى الخدمية، مشيرًا إلى أن تطوير المدينة يتم على مراحل، إذ نعمل حاليًا بإنهاء تطوير 2000 فدان، وذلك فى تنفيذ 3 أحياء بالمدنية، إذ تشمل المرحلة الأولى لمشروعات الإسكان فوق المتوسط، بينما الحى الثانى يشمل تنفيذ الإسكان المتوسط، والحى الثالث يحتوى على مشروع ابنى بيتك.

وذكر أنه تم الحصول على موافقات زيادة الارتفاعات فى امتداد المنطقة الشرقية من المدينة، إذ وصل الارتفاع فى تلك المنطقة إلى حوالى 15 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أن المنطقة التى تم السماح لها بزيادة الارتفاعات من 4 إلى 15 مترًا مربعًا تم تخصيصها لتنفيذ فرع لجامعة الفيوم على مساحة 180 فدانًا، وتم تسليم الأرض لإدارة الجامعة كاملة الترفيق، والتى تتولى تنفيذ المشروع بمعرفتها.

وأوضح فتحى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 1536 وحدة إسكان اجتماعى، والتى تقع بالحى الثالث بالمدينة، مشيرًا إلى أن التكلفة الإنشائية لتلك الوحدات تجاوزت 250 مليون جنيه.