150 مليون جنيه تكلفة محطة مياه مدينة المستقبل بالإسماعيلية

نادية صابرتفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية موقع مشروع إنشاء محطة مياه الشرب الجديدة، التى يجرى تنفيذها بمدينة المستقبل السكنية. وتقام المحطة على مساحة 9 أفدنة، وتصل جملة تكلفتها إلى 150 مليون جنيه، وذلك لتفقد ومتابعة الموقف التنفيذى أعمال توصيل خط المياه العكرة من مآخذ ترعة الإسماعيلية

نادية صابر



تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية موقع مشروع إنشاء محطة مياه الشرب الجديدة، التى يجرى تنفيذها بمدينة المستقبل السكنية.

وتقام المحطة على مساحة 9 أفدنة، وتصل جملة تكلفتها إلى 150 مليون جنيه، وذلك لتفقد ومتابعة الموقف التنفيذى أعمال توصيل خط المياه العكرة من مآخذ ترعة الإسماعيلية وصولًا للمحطة وبطول 4 كيلومترات وقطر 1000 مللى متر للمرحلة الأولى من المشروع.



وتصل قدرتها التصريفية إلى 400 لتر ثانية، بما يعادل 35 ألف متر مكعب يوميًا، ومتابعة نسب التنفيذ لتلك الأعمال والتى بلغت نسبتها الى ما يزيد على 80 %، ومتابعة بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والتى تستهدف الوصول الى طاقة تصريفية إجمالية قدرها 800 لتر/ثانية، بما يعادل 70 ألف متر مكعب يوميًا بانتهاء تنفيذ المشروع.

ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى خلال تلك الفترة، وتستهدف المحطة تغذية وخدمة مدينة المستقبل بالكامل، بالإضافة إلى مجمع قوات الأمن والمجمع التعليمى والمنطقة الصناعية وعدد من التوابع والقرى الواقعة على طريق 36 الحربى.

