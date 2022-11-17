150 مليون جنيه تراجعاً فى استهلاك «جنوب القاهرة» من الكهرباء

انخفض إجمالى قيمة فواتير استهلاك عملاء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء خلال شهر اكتوبر الماضى بنحو 150 مليون جنيه مقارنة باستهلاك شهر سبتمبر الماضى.

كشف المهندس مدحت فودة، العضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة، أن إجمالى قيمة فواتير العملاء التابعين للشركة تراجعت خلال أكتوبر لتسجل حوالى 1.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.850 ملياراً خلال سبتمبر.

وأضاف فودة فى تصريحات لـ«المال»، أن تراجع الاستهلاك يرجع لبرودة الجو وتوقف تشغيل التكييفات وعدد من المراوح وغيرها من الادوات والاجهزة التى ترفع الأستهلاك مثل الفريزر والثلاجات التى ينخفض استهلاكها مع برودة الجو.

وكشف عن تراجع الاستهلاك على الشبكة القومية ، ليتراوح حالياً بين 26 و 27 ألف ميجاوات بمختلف الأيام مقارنة بنحو 30 و31 ألف ميجاوات خلال شهر سبتمبر.

ولفت إلى أن تلك الفواتير تمثل كل القطاعات المنزلية والحكومية والقطاعين العام والخاص، ويأتى فى المركز الأول القطاع الحكومى بأكثر من 800 مليون جنيه، يليه القطاع الحكومى وعلى رأسها محطات المياه والشرب، إضافة إلى القطاعين التجارى والخاص، وأخيرًا قطاع الأعمال العام.

فى السياق نفسه، أضاف «فودة» أن شركته انتهت من تحصيل الفواتير، وسجلت نسب التحصيل الخاصة بفواتير الاستهلاك أكثر من %95 حتى الآن، فى ظل مستهدفات الوصول بها إلى أكثر من %100 خلال الأيام المقبلة عبر محصليها ، لافتاً إلى أن جزءً من تلك الفواتير تم تحصيلها عبر العدادات مسبقة الدفع على مدار الشهر، ما يسهل من عملية التحصيل.

وأوضح فودة أن شركته تسعى لتحصيل نحو 50 – 100 مليون جنيهاً شهرياً من مستحقاتها لدى الغير واغلبهم العملاء الحكوميين والقطاعين العام والخاص ، مشيراً إلى أن الشركة حصلت الشهر الماضى أيضًا على جزءًا من المتأخرات نتيجة عدم قدرة البعض على السداد أو القيام بالجدولة، إضافة إلى وجود مقاصات بين وزارة الكهرباء والجهات الحكومية الأخرى.

وأكد أن الشركة مستمرة فى محاسبة كل عملائها عن استهلاك العام المالى الجارى بالأسعار القديمة للكهرباء بعد قرار الحكومة بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى منتصف شهر يوليو المقبل 2023 ، ويأتى مراعاة للظروف الحالية، مطالبًا المستهلكين بترشيد الاستهلاك منعًا لارتفاع الفواتير عليهم.

وأوضحت مصادر مسئولة بالشركة لـ «المال» أن جنوب القاهرة للكهرباء انتهت من تنفيذ 28.5 ألف كيلو متر كابلات جهد متوسط خلال الفترة من 2017 وحتى اكتوبر الماضى ضمن خطتها لتوسعة شبكاتها.

جدير بالذكر أن شركة جنوب القاهرة، إحدى الشركات التابعة للقابضة لكهرباء مصر، ويبلغ رأسمالها 694.5 مليون جنيه، وﻋدﺩ ﻣﺸﺘﺮﻛيها 5.6 ﻣﻠﻴﻮﻥ، من إجمالى نحو 40 مليونًا على مستوى الجمهورية، تابعين لوزارة الكهرباء،وتعد جنوب القاهرة من كبرى شركات توزيع الكهرباء التسع التابعة للوزارة، ﻭﺗﻐطﻰ ﻧﺤﻮ %15 ﻣﻦ ﻣﺴﺎحة الجمهورية، ويقع فى نطاقها أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓظﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ ﻭﺍﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ، إضافة إلى محافظة اﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.