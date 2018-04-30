150 مليون جنيه استثمارات مستهدفة من رجال أعمال مصريين وسعوديين لمشروعات طاقة متجددة

■ «Afrises» تنتهى من تنفيذ 6 محطات شمسية لرى الأراضى بقيمة 5 ملايين جنيه عمر سالمخصص 4 مستثمرين سعوديين ومصريين 150 مليون جنيه، لتمويل إنشاء مشروعات لتوليد الطاقة الشمسية بنظام التقسيط دون فوائد لعملائهم.قال أحمد حمدى، رئيس شركة أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية «Afrises&r

■ «Afrises» تنتهى من تنفيذ 6 محطات شمسية لرى الأراضى بقيمة 5 ملايين جنيه

عمر سالم

خصص 4 مستثمرين سعوديين ومصريين 150 مليون جنيه، لتمويل إنشاء مشروعات لتوليد الطاقة الشمسية بنظام التقسيط دون فوائد لعملائهم.

قال أحمد حمدى، رئيس شركة أفريقيا لخدمات الطاقة الشمسية «Afrises»، إن شركته اتفقت مع 3 مستثمرين سعوديين ومصريين، على البدء فى تمويل مشروعات تستخدم فى أغراض الزراعة عن طريق رى الأراضى بالإضافة إلى مشروعات طاقة شمسية لإمداد المصانع بالطاقة.

أوضح حمدى لـ«المال»، أن الشركة تقسط تكلفة المشروع حتى عامين كحد أقصى، لافتاً إلى أن أعلى محطة يمكن تقسيطها تصل تكلفتها إلى مليونى جنيه، حتى يتم إتاحة عدد اكبر من المشتركين للاستفادة من تلك المشروعات، لافتاً إلى أن التقسيط سيكون بدون فوائد وليس عبر البنوك.

أضاف حمدى أن تنفيذ المشروعات بنظام الخلايا الفوتوفولتية، التى من خلالها تحول الطاقة الشمسية إلى كهربائية، باستخدام الألواح الشمسية، ويستغرق تنفيذ المشروع الواحد كحد أقصى شهراً وسيتم استخدام ألواح شمسية مستوردة من الصين وبطاريات من شركة abb.

أشار حمدى إلى أن الشركة انتهت من تنفيذ 6 محطات طاقة شمسية بنظام التقسيط بتكلفة مالية 5 ملايين جنيه، وتم تمويلها من خلال الحصص المالية المخصصة للمشروعات.

أوضح أن قدرة المشروعات الإجمالية تصل إلى 120 كيلو وات، وتعد من أكبر المشروعات لرى الأراضى، كما تم تشغيل المحطات، وتستخدم بطاريات تصنيع مصرى، وتركيب خلايا مستوردة من الصين، واستخدام معدات مثل الطلمبات والمحولات مستوردة من فنلندا وألمانيا وغيرها، موضحاً أن تنفيذ المشروع بنظام الخلايا الفوتوفولتية.

أضاف أن الشركة تسعى حاليا إلى إنشاء وتنفيذ مجموعات شمسية لمحطات رى الأراضى والطلمبات، تستهدف بها مناطق فى الصعيد، ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان.