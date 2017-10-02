150 مليون جنيه أعباء إضافية على الشرقية للدخان بسبب البندرول

أحمد اللاهوني ومصطفى طلعت :تتحمل الشركة الشرقية للدخان، نحو 150 مليون جنيه سنويًا، تكلفة ملصق "البندرول" على كل علبة سجائر.وقال محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان "إيسترين كومباني"، فى تصريحات على هامش الجمعية العمومية للشركة المنعقدة أمس، إن الشركة ملزمة بسداد قيمة ط



أحمد اللاهوني ومصطفى طلعت :



تتحمل الشركة الشرقية للدخان، نحو 150 مليون جنيه سنويًا، تكلفة ملصق “البندرول” على كل علبة سجائر.

وقال محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان “إيسترين كومباني”، فى تصريحات على هامش الجمعية العمومية للشركة المنعقدة أمس، إن الشركة ملزمة بسداد قيمة طابع البندرول، بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة في مارس الماضي، ما سيؤثر بشكل سلبى على أداء الشركة خلال العام المالي المقبل.

يشار إلى أن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، كانت قد سبق لها أن ألزمت شركات السجائر بلصق طابع البندرول على علب السجائر، لمنع تهريب السجائر المستوردة، ورفعت قيمة الطابع من 5 إلى 10 قروش.

والبندرول طابع ورقي يلصق على المنتج ويحتوي على كود سري للدلالة على دفع الضريبة، ووجوده على علبة السجائر يدل على تسديد الضريبة التي كانت مخصصة لها.

