150 مليار جنيه زيادة فى الإيرادات العامة بالموازنة الجديدة

مها أبوودنشهدت التقديرات الحكومية لقيمة الإيرادات العامة المستهدفة، خلال العام المالى المقبل 2018/2019، زيادة بقيمة 150 مليار جنيه، مقارنة بمستهدف العام المالى الجارى 2017/2018.وأوضحت وثيقة مشروع موازنة العام المالى 2018/2019، التى وافق عليها مجلس الوزراء، مؤخرًا، أن قيمة الإيرادات العامة بلغت 9

مها أبوودن

شهدت التقديرات الحكومية لقيمة الإيرادات العامة المستهدفة، خلال العام المالى المقبل 2018/2019، زيادة بقيمة 150 مليار جنيه، مقارنة بمستهدف العام المالى الجارى 2017/2018.

وأوضحت وثيقة مشروع موازنة العام المالى 2018/2019، التى وافق عليها مجلس الوزراء، مؤخرًا، أن قيمة الإيرادات العامة بلغت 980 مليار جنيه، مقابل 830 مليار جنيه كانت مستهدفة فى مشروع موازنة العام المالى الجارى 2017/2018.

كانت وزارة المالية قد ذكرت فى منشور إعداد موازنة العام المالى الجارى، أنها تستهدف تعظيم الإيرادات، إلى جانب ترشيد النفقات، وصولاً لخفض قيمة عجز الموازنة، ومعدلات الاستدانة التى تغل يد الحكومة فى تحسين الخدمات وتعظيم الاستثمارات.