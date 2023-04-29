150 مصنعا في كفر الشيخ يبدأون في توزيع الجبن «الموتزاريلا» على المحافظات تزامنا مع قدوم فصل الصيف

بدأت مصانع الجبن والألبان في محافظة كفر الشيخ في توزيع الجبنة « الموتزاريلا» على المولات والمحال التجارية في المحافظات المختلفة تزامنا مع قدوم فصل الصيف خاصة أن المحافظة تنتج نحو 60% من إجمالي إنتاج الجبن «الموتزاريلا» على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن رابطة مصنعي منتجات الألبان في محافظة كفر الشيخ، اتفقت مطلع العام الجاري مع 220 مصنعا للألبان في المحافظة على تخفيض أسعار الألبان ومنتجاتها الفترة المقبلة بنسبة تصل إلى 30%.

قال محمد صلاح رئيس رابطة منتجي الألبان في محافظة كفر الشيخ، إن المصانع بدأت في التوريد والتوزيع على المحال التجارية والمولات والتجار في مختلف المحافظات بداية من اليوم السبت 29-4-2023 بكميات متفاوتة على حسب الطلب من التجار والمحال، لافتا إلى أن أبرز المحافظات التي تسهدفها مصانع المحافظة بمنتجاتها من «الموتزاريلا» هي: «الإسكندرية والقاهرة والجيزة والغردقة وشرم الشيخ».

وأضاف «صلاح» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه من المستهدف توزيع من 200 إلى 300 طنا على المحافظات إذ أن متوسط سعر الطن 10 آلاف جنيها، لافتا إلى أن متوسط سعر كيلو الجبنة «الموتزاريلا» يتراوح من 80 إلى 100 جنيها للتوزيع.

وأشار إلى أن هناك حوالي 150 مصنعا من إجمالي 240 مصنع يعملون في الوقت الحالي لإنتاج الجبن «الموتزاريلا» لتوزيعها على التجار في المحافظات، لافتا إلى أن الرابطة تقدم كافة الدعم اللازم للمصانع لفتح أسواق جديدة في المحافظات المختلفة بهدف زيادة نسبة البيع والتوزيع من الأجبان.

وجاء اتفاق رابطة منتجي الألبان مع المصانع نتيجة ركود تسويق منتجات الألبان على مستوى الجمهورية بنسبة 80% بعد عدم استقرار سعر الدولار وتحريكه أمام الجنيه المصري، إذ قامت المصانع بتخفيض أسعار الألبان ومنتجاتها بنسبة تتراوح من 10 إلى 12% بعد عقد اجتماع موسع معهم.

«مصادر»: ارتفاع الإقبال على الأجبان بداية من الأسبوع الجاري لتصل إلى 80%

على جانب أخر أكدت مصادر مسؤولة داخل رابطة منتجي الألبان في محافظة كفر الشيخ، أن الإقبال على الألبان والجبن خلال أيام العيد منخفضة بنسبة حوالي 40% مقابل 60% العام الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي في الانخفاض هو تراجع المواطنين عن شراء الجبن وشراء الأسماك والفسيخ والرنجة والأسماك.

وتوقعت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال» ارتفاع الإقبال على الأجبان بكافة أنواعها بداية من الأسبوع الجاري لتصل نسبة الإقبال إلى 80% بزيادة حوالي 40%، لافتة إلى أن السبب في زيادة الإقبال يرجع إلى فتح المصايف في المحافظات مما يؤدي إلى إقبال المواطنين على شراء الأجبان المختلفة.

جدير بالذكر أن رابطة منتجي ألبان كفر الشيخ اجتمعت مع عدد كبير من المنتجين داخل المحافظة لعرض المنتجات بهامش ربح بسيط لبيعها بأسعار تنافسية داخل المنافذ التي تستهدفها الرابطة، إذ تم ترشيح بعض منتجي الألبان في المحافظة للاشتراك بمنتجاتهم في الشوادر.