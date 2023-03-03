150 مشتريا دوليا يشاركون في معرض «كايرو فاشون وتكس» 

شهد الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري افتتاح معرض “كايرو فاشون وتكس ” بحضور الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات.

وكشف الدكتور محمد الشريف، رئيس شركة بيراميدز للمعارض خلال الافتتاح أن 455 شركة من 11 دولة تشارك في النسخةالـ72 من معرض “كايرو فاشون وتكس” للأقمشة منهم 150 شركة للأقمشة و 300 شركة للملابس الجاهزة ، والذي يقام في الفترة من 2 إلي 4 مارس الحالى، بمشاركة دولية من بينها الأردن – لبنان – الهند – الصين – باكستان – بنجلاديش – المغرب – تركيا”.

وقال “الشريف” إن المميز في المعرض هذا العام هو استقطاب عدد كبير من الزائرين الأجانب من مجموعة كبيرة من الدول، حيث تمت استضافة ما يقرب من 150 مشتريا دوليا من الدول الأفريقية والعربية، وبناء على ذلك تم عقد مجموعة من الصفقات التصديرية، وتمت تلبية احتياجات الزائرين من المعرض على أفضل وجه.

وأكد رئيس شركة بيراميدز للمعارض، أن الجديد في المعرض القائم حاليًا استضافة شركات مصنعة للأجهزة والمعدات التي تستخدم في مجال صناعة الأقمشة لتنشيط صناعة القماش المصرية وتطويرها، ونجح المعرض في تحقيق الهدف منه، حيث تم التعاقد مع الكثير من الشركات، وذلك في ظل كون مصر من أكبر وأفضل الدول حول العالم في تصدير الملابس والأقمشة.