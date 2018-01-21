150 مشاركة في سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت

علي راشدعقد الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور هاني فيصل قوميسير عام السيمبوزيوم والأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية، مؤتمرا صحفيا، في الثانية عشر ظهر اليوم الأحد، بـقاعة السينما بمركز الإبداع الفني بأرض الأوبرا، للإعلان عن تفاصيل الدورة 23 من سيمبوزيوم أسوان الد

علي راشد

عقد الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور هاني فيصل قوميسير عام السيمبوزيوم والأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية، مؤتمرا صحفيا، في الثانية عشر ظهر اليوم الأحد، بـقاعة السينما بمركز الإبداع الفني بأرض الأوبرا، للإعلان عن تفاصيل الدورة 23 من سيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت.

وعبر فتحي عبد الوهاب عن سعادته ببدء فعاليات الدورة الـ 23 من عمر السيمبوزيوم.

وأشار إلى رواج فكرة السيمبوزيوم، وتعدد إقامتها من جهات أخرى.

وأضاف أن هذه الدورة من السيمبوزيوم ستكون متميزة لاحتوائها على أحجام وارتفعات للحجارة المستخدمة في النحت أكبر من الدورات السابقة.

ولفت إلى تفعيل المتحف المفتوح للسيمبوزيوم بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

وتابع عبد الوهاب أن الصندوق بصدد إهداء العاصمة الإدارية الجديدة لقطعتين من أعمال السيمبوزيوم.

ولفت عبد الوهاب إلى أن أنشطة قطاع الصندوق لم تتأثر، وأن جميع الفعاليات الثقافية والفنية تقام في موعدها بنفس الكفاءة كما في الوقت السابق

ونفى ما تردد حول الأزمة المالية التي يمر بها قطاع الصندوق.

** تفاصيل الفعاليات



واستعرض هاني فيصل فعاليات السيمبوزيوم لهذه الدورة ، ومشاركة 4 فنانين أجانب، و4 فنانين مصريين اساسيين، وثمان مصريين أحدهم حاصل علي جائزة في صالون الشباب

وأشار إلى أعداد المتقدمين من كافة الدول الأجنبية وعددهم ما يقرب من العشرين دولة، بما يتراوح بين 150 عملا قدموا أعمالهم للجنة العليا للسيمبوزيوم

حضر المؤتمر الدكتور حمدي أبو المعاطي نقيب الفنانين التشكيليين بالإضافة إلي الفنانين المشاركين بالدورة الـ23 وهم إيفان تسيسكادزي جورجيا ، فاسيل تاتارسكي اكرانيا، سيتي كانتا باتنيك الهند، ليودميلا ميسكو اوكرانيا

ومن الفنانين المصريين الأساسيين حضر أحمد مجدي، الشيماء درويش، ايمان بركات، عبد المجيد اسماعيل، ومن فناني ورش العمل آية سليمان، رواء محمد، طه عبد الكريم، عبد الرحمن علاء، فيليب عدلي، محمد البكري، ميسون مصطفي، هدير ماجد.

