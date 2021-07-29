150 شركة دولية ومحلية تشارك في معرض إفريقيا للتصنيع الغذائي بالقاهرة

من أكثر من 16 دولة، في مركز مصر للمعارض الدولية ويفتح أبوابه للزوار رسمياً الاثنين 2 وحتى 4 أغسطس 2021 من الساعة 10:00 صباحا وحتى الساعة 6:00 مساءا.



يشهد معرض إفريقيا للتصنيع الغذائي 2021 استضافة أكثر من 150 شركة دولية ومحلية في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات من أكثر من 16 دولة، في مركز مصر للمعارض الدولية ويفتح أبوابه للزوار رسمياً الاثنين 2 وحتى 4 أغسطس 2021 من الساعة 10:00 صباحا وحتى الساعة 6:00 مساءا.



تأتي الدورة التاسعة من المعرض الذي تنظمه شركة إنفورما ماركتس العالمية تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع غرفتي صناعات الطباعة والتغليف و الصناعات الغذائية .

تعد دورة هذا العام من أهم دورات المعرض حيث أنها تشهد إطلاق النسخ الاقليمية من المعارض العالمية ProPak Exhibitions للطباعة والتغليف ومعدات التجهيز وFood Ingredients Global للمكونات الغذائية تحت مسمى “ProPak MENA” و”Food Ingredients Africa” مما يجعل من معرض افريقيا للتصنيع الغذائي المنصة الأكبر والأهم لمصنعي وموردي مراحل الانتاج المختلفة للأغذية والمشروبات في إفريقيا.



قال أحمد جابر رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف “تحتل مصر موقع الريادة في أفريقيا في صناعة الطباعة والتغليف وخاصة في سوق الطباعة الرقمية باعتبارها مستقبل صناعة الطباعة”.

وأضاف ” تجذب صناعة الطباعة والتغليف استثمارات عالمية كبرى ومتنوعة في هذا المجال وهذا ما نشهده من خلال إقبال العديد من الشركات الدولية على المشاركة في معرض إفريقيا للتصنيع الغذائي هذا العام برغم تحديات الكورونا”.



يغطي المعرض الأربع قطاعات الأساسية للتصنيع الغذائي وهي المكونات الغذائية، والتصنيع، والتغليف، واللوجستيات بمشاركة العديد من الدول منها الهند، وتركيا، وروسيا، وإسبانيا، وبلجيكا ومن المتوقع أن يحضره 4 الاف زائر على مدار أيامه الثلاثة.



قال محمد عبد الحميد، مدير معرض إفريقيا للتصنيع الغذائي “يحرص المعرض أن تأتي نسخة هذا العام في أبهى صوره مع الحفاظ على تنفيذ تدابير صارمة لتعزيز مستويات الصحة والسلامة تشمل التباعد الاجتماعي، تعقيم المسطحات باستمرار، التسجيل الالكتروني .

بالإضافة الى توفير الكمامات لجميع الحضور، مشيرا الي أن القائمين علي تنظيم المعرض يتطلعون لرؤية صناعة المأكولات والمشروبات تجتمع مرة أخرى تحت سقف واحد للتواصل والتعلم وخلق فرص أعمال تخلق آفاق جديدة للمصنعين المحليين”.



كما سيطلق المعرض مؤتمر علمي على مدار الثلاث أيام بالتعاون مع مستشارو السلامة الغذائية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهيئة القومية لسلامة الغذاء .

وسيضم 35 جلسة من 40 خبير دولي وإقليمي تتناول أحدث الاتجاهات والتكنولوجيا واللوائح في مجال تصنيع المأكولات والمشروبات وإلقاء الضوء على التوسعات المحتملة في إفريقيا والشرق الأوسط.



في ضوء دعم المعرض للصناعة من خلال تطوير سوق المشروعات الصغيرة و المتوسطة تم التعاون مع البنك الاهلي المصري ليكون الشريك الاستراتيجي .

ويقوم البنك بتقديم حزمة مميزة من الخدمات المالية وغير المالية من تسهيل اجراءات ومستندات وبرامج تأهيل المصانع والشركات الغذائية، للحصول علي الدعم الفني.

كما يتيح كافة الخدمات التي تهيأ عوامل النجاح لأي مشروع سواء كان مشروع جديد او لإجراء توسعات لمشروع قائم بالفعل.

كما يشارك البنك في المؤتمر الخاص بالمعرض من خلال تقديم جلسات نقاشية تتضمن “الخدمات التمويلية المتاحة لمشروعات الصناعات الغذائية ” ، “الخدمات غير المالية المقدمة لتأهيل الشركات القائمة والجديدة”، “الشمول المالي” .



ومع تطور المعارض للتماشي مع احتياجات الشركات والسوق في ظل التحديات الحالية، سيوفر معرض إفريقيا للتصنيع الغذائي هذا العام العديد من فرص المشاركة الالكترونية بنظام “Hybrid”، وهو نظام يدمج بين المعرض والمؤتمر الواقعي والافتراضي معاً، إذ ستشارك عدة شركات عن بعد من خلال خاصية الفيديو.

بالإضافة إلى برنامج توفيق الأعمال الذي يقدم تجربة فريدة للزوار من ترتيب اجتماعات مسبقة مع مختلف العارضين لإبرام صفقات تجارية وتسهيل الأعمال بصورة اكثر فاعلية.