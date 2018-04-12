150 إلى 200 مليون جنيه سنوياً تخصصها مؤسسة ساويرس للأكثر فقرا

■ تعاون مع هيرميس للتنمية المجتمعية وأوراسكوم للإنشاءات والمبادرة الكويتية لتطوير إحدي قري الأقصر ■ المشاركة بمؤتمر المسئولية المجتمعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واتحاد الصناعات ■ إتاحة منح دراسية لذوي الاحتياجات الخاصة ■ التمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة أهم الأولويات…

■ تعاون مع هيرميس للتنمية المجتمعية وأوراسكوم للإنشاءات والمبادرة الكويتية لتطوير إحدي قري الأقصر

■ المشاركة بمؤتمر المسئولية المجتمعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واتحاد الصناعات

■ إتاحة منح دراسية لذوي الاحتياجات الخاصة

■ التمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة أهم الأولويات

■ مبادرة مع مؤسسة بنجلاديشية لتقليل حالات الفقر بمصر

المرسي عزت

قالت نورا سليم، المديرة التنفيذية بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية إن المؤسسة تخصص بين 150 إلى 200 مليون جنيه سنويا للتنمية المجتمعية.

أضافت نورا في حوارها مع « المال» أن المؤسسة تركز علي زيادة تمويل المسئولية المجتمعية في المجتمع المصري، ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى دعم الأكثر فقرا.

ولفتت نورا إلى أن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، لديها خطة طموحة للتنمية المجتمعية العام الجاري تتعلق بالتمكين الاقتصادي ودعم الأطفال بلا مأوي والتعليم والصحة.

وأشارت نورا إلى أن مؤسسة ساويرس، تطلق عددا من المبادرات خلال العام الجاري، مع كبريات المؤسسات المحلية والعالمية، ومنها مؤسسة هيرمس للتنمية المجتمعية التابعة للمجموعة المالية هيرميس، ومع شركة اوراسكوم للإنشاءات والمبادرة الكويتية لمساعدة الشعب المصري.

أكدت نورا أن خطة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، تقوم علي التنمية الشاملة والمستدامة للقرى والمناطق والأفراد الأكثر فقرا.

قالت نورا سليم المديرة التنفيذية بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية إن المؤسسة تخصص بين 150 إلى 200 مليون جنيه سنويا للتنمية المجتمعية في السوق المصرية.

أشارت إلى أن المؤسسة تعمل علي زيادة تلك الأموال مع مرور الوقت بنسبة %20،لافتة إلى أن المصروفات الإدارية محكومة بشدة ولا تتجاوز نسبتها بأي حال من الأحوال عن نسبة %10، لكنها تتراوح بين 7 إلى %8.

أضافت نورا أن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ستنفذ مبادرة كبيرة ومهمة خلال العام الجاري، مع عدد من كبريات المؤسسات المحلية والعالمية بهدف تنمية احدي قري الأقصر.

أشارت إلى أن المبادرة تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة هيرميس للتنمية المجتمعية التابعة للمجموعة المالية هيرميس وشركة اوراسكوم للإنشاءات والمبادرة الكويتية لمساعدة الشعب المصري.

أضافت أن المبادرة تقوم علي أحداث تنمية شاملة بإحدى قري الأقصر من خلال بناء منازل جديدة وتوصيل المياه والصرف الصحي وبناء وحدة صحية وتوفير التعليم والتمكين الاقتصادي لأهالي القرية.

أشارت إلى أن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تقوم أيضا بإطلاق بمبادرة كبرى، تختص بمكافحة الفقر المدقع في محافظتي سوهاج وأسيوط.

لفتت إلى أن المبادرة تقوم علي التعاون مع برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وأيضا مع اكبر مؤسسة بنجلاديشية لإخراج عدد من الأسر تصل إلى 2000 أسرة من الفقر المدقع وزيادة دخولهم.

أشارت إلى أن المبادرة تقوم علي زيادة دخول تلك الأسر بما يزيد علي نسبة %20، بما يقلل معدلات الفقر المدقع في عدد من محافظات الصعيد.

كما تشمل خطة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية خلال العام الجاري علي استهداف أطفال الشوارع، تحت مبادرة «أطفال بلا مأوي « بالتعاون مع بنك الإسكندرية وعددا من الجمعيات الأهلية.

أكدت أن مبادرة أطفال بلا مأوي تقوم علي إعادة تأهيلهم وتعليمهم ورعايتهم صحيا، لإخراج شباب وفتيات فاعلين في المجتمع وأكثر تأثيرا في التنمية.

لفتت إلى أن خطة العام الجاري أيضا لمؤسسة ساويرس تقوم علي استمرار برنامج المنح الدراسية، الذي يوفر المنح للطلاب داخل وخارج مصر.

أشارت إلى أن المؤسسة تتعاون مع مؤسسة مصر الخير لاستهداف ذوى الاحتياجات الخاصة، من أجل الحصول علي المنح الدراسة العام الجاري.

أضافت أن خطة العام الجاري تقوم أيضا على التعاون مع صندوق تحيا مصر للقضاء علي فيروس سي بمحافظة الأقصر.

لفتت إلى أن صندوق تحيا مصر يبذل جهودا كبيرة في معالجة فيروس سي وحقق نتائج مميزة الفترة الماضية.

أشارت إلى أن المؤسسة تقوم علي اكتشاف حالات فيروس سي بمحافظة الأقصر لتصبح خالية من المرض.

لفتت إلى أن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تقوم أيضا بعلاج مرضي الكبد، الذين يحتاجون إلى عمليات زراعة ويتم دعمهم بمبلغ 100 ألف جنيه.

أشارت إلى أن المؤسسة تقوم بدعم 120 عملية زراعة الكبد كل عام، وأن المؤسسة مستمرة في دعم تلك العمليات رغم انه مكلف ماديا إلا أنه نظرا لأهميتها فالمؤسسة لن تتوان عن دعمه.

لفتت إلى أن مؤسسة ساويرس تولى أهمية قصوى لمؤتمر المسئولية المجتمعية السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات والذي ينطلق يومي 16 و17 أبريل الجاري.

أشارت إلى أن المؤتمر يدعم التعاون مع الجهات المهتمة بالمسئولية المجتمعية من شركات قطاع خاص ومجتمع مدني والحكومة، للوصول إلى مبادرات متنوعة لدعم الأكثر فقرا.

أضافت أن المؤتمر يشجع على فكرة التكامل بين الجهات المختلفة، للوصول إلى صيغ ومبادرات تدفع إلى الوصول إلى حلول واقعية للمشكلات المجتمعية.

لفتت إلى أن المؤتمر الماضي شهد توقيع مشروع ضخم بين المؤسسة وبنك الإسكندرية ومؤسسة العمل الدولية، لتمكين الشباب والمرأة وتطوير عمل الجمعيات الأهلية.

يستعد اتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية لإطلاق المؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات، خلال يومي 16 و17 أبريل، تحت عنوان «التمكين الاقتصادي والدمج الاجتماعي في عصر العمل المسئول»، بالتعاون مع بنك الإسكندرية وجمعية التطوير والتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ويدعم مؤتمر هذا العام الغرفة الأمريكية للتجارة ومركز جيرهارت بالجامعة الأمريكية، ورادا للعلاقات العامة والأبحاث التسويقية وشركة كومينيكيت.

يشهد المؤتمر اليوم الأول عددا من الجلسات والحلقات النقاشية، ويتحاور الرؤساء التنفيذيون للشركات ومنظمات المجتمع المدني المشاركة حول تعزيز السياسات الموجهة للتنمية، التي تدعم الإنتاج وخلق فرص العمل وريادة الأعمال، وتشجع على الإبداع والابتكار، وكيفية الربط بين السياسات العامة للدولة والقطاع الخاص لتقوم مبادرات المسئولية المجتمعية للشركات بدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقق الرفاهية الاجتماعية.

كما تناقش الجلسات عددا من الموضوعات من أهمها المشروعات المستدامة ومضاعفة الأثر الفعال للأعمال المسئولة، دور القطاع الخاص في التوظيف وخلق فرص العمل، الشراكة بين الحكومة ومنظمات العمل المدني والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، المرحلة الانتقالية من المسئولية المجتمعية إلى التنمية المستدامة، التنمية المتكاملة، دور منظمات دعم الأعمال التجارية في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات.

يُعقد خلال اليوم الثاني للمؤتمر «منتدى شراكات المسئولية المجتمعية»، وذلك بعد ما حققه المنتدى من نجاح كبير في انطلاقته الأولى في العام الماضي، إذ يتيح الفرصة للشركات والجامعات والجمعيات والمؤسسات والوزارات المعنية للتشاور والتفاوض بشأن التسويق والترويج الفعلي لمبادرات المسئولية الاجتماعية لتسهيل عقد شراكات تعاون بين القطاع الخاص مع الحكومة وباقي الأطراف المعنية بالتنمية ولاسيما قطاعات التشغيل والتدريب و التعليم والصحة.

يشارك بمؤتمر هذا العام ما يقرب من 2000 ممثل ومشارك من جمعيات رجال الأعمال، سيدات الأعمال، المشروعات المتوسطة والصغيرة، رواد الأعمال، الغرف الصناعية، جمعيات المستثمرين، الجمعيات الأهلية، الجامعات، المراكز البحثية على مستوى الجمهورية، السفارات، الجهات المانحة، المنظمات الدولية العاملة بمصر.

لفتت نورا إلى أن المؤسسة أيضا لديها عدد45 مدرسة في الصعيد، تهدف إلى خدمة أبناء الصعيد وتهتم بتقديم كل التدريب والدعم لتلك المدارس، أيضا تقديم الوجبات الغذائية للطلاب.

أشارت إلى أن المؤسسة تقوم حاليا بتقييم شامل لتلك المدارس للوصول إلى أفضل نتائج ممكنة.