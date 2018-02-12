150 ألف متفاعل مع تطبيق EN2L للسيارت خلال أول أسبوع

المال - خاصحقق تطبيق النقل للخدمات اللوجيستية الجديد « «En2l انتشاراً واسعًا في السوق المصرية خلال 40 يومًا من انطلاقه، عبر نظامي الهواتف المحمولة «أندرويد» و«ios»، بالإضافة إلى تفاعل أكثر من 150 ألف مواطن مع التطبيق على صفحات التواصل الاجتماعي في أول أسبوع عمل



المال – خاص

حقق تطبيق النقل للخدمات اللوجيستية الجديد « «En2l انتشاراً واسعًا في السوق المصرية خلال 40 يومًا من انطلاقه، عبر نظامي الهواتف المحمولة «أندرويد» و«ios»، بالإضافة إلى تفاعل أكثر من 150 ألف مواطن مع التطبيق على صفحات التواصل الاجتماعي في أول أسبوع عمل للتطبيق.

وبحسب البيان الصادر من الخدمة En2l، أنهى التطبيق تأهيل حوالي 200 سائق نقل وونش حتى الآن في محافظات القاهرة الكبرى، من أجل الانضمام إلي فريق عمل الخدمة بغرض تحسين الخدمات ويتم تمويل المشروع بالكامل من خلال شركة En2l.

ويقدم المشروع الجديد مواد تدريبية على مدار يوم تدريبي واحد للدورة الواحدة، يحصل خلالها المتدرب على تدريب مجاني، وتتعلق المواد التدريبية بكيفية استخدام نظام تحديد المواقع “GPS”، وأسس خدمة العملاء، وقواعد المرور، والأمن والسلامة، وآداب التعامل مع العملاء.

وأعلنت الخدمة أن التطبيق بعد 40 يوما من الانطلاق حقق ما يجاوز 400 طلب سيارة متنوعة على مستوى المحافظات الثلاث (القاهرة – الجيزة – القليوبية) وكان لمحافظة القاهرة النصيب الأكبر بعدد 250 سيارة تليها الجيزة بـ 100 سيارة.

