150 ألف دولار إيرادات برنامج E-Export في 2017

محمد فتحى وسمية كمال
قال الدكتور حازم الطحاوي رئيس مجلس إدارة جمعية تواصل أن مشروع E-Export الذى أطلقته الجمعية لمساعدة الشركات فى اختراق الأسواق الخليجية حقق إيرادات بنحو 150 الف دولار خلال عام 2017.
وأضاف خلال مؤتمر افتتاحية مبادرة Meet the Government أن خطة E-Export فى 2018 تستهدف تغطية أسواق مختلفة فى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
وكانت «اتصال» أطلقت مرحلة تجريبية من برنامج E-export فى يوليو 2017، بهدف الترويج لمنتجات وحلول 26 شركة محلية، منها 19 تعمل فى مجال برامج السوفت وير، و7 بقطاع تصميم وتصنيع الدوائر الإلكترونية فى الإمارات كمرحلة أولى.
قال الدكتور حازم الطحاوي رئيس مجلس إدارة جمعية تواصل أن مشروع E-Export الذى أطلقته الجمعية لمساعدة الشركات فى اختراق الأسواق الخليجية حقق إيرادات بنحو 150 الف دولار خلال عام 2017.
وأضاف خلال مؤتمر افتتاحية مبادرة Meet the Government أن خطة E-Export فى 2018 تستهدف تغطية أسواق مختلفة فى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
وكانت «اتصال» أطلقت مرحلة تجريبية من برنامج E-export فى يوليو 2017، بهدف الترويج لمنتجات وحلول 26 شركة محلية، منها 19 تعمل فى مجال برامج السوفت وير، و7 بقطاع تصميم وتصنيع الدوائر الإلكترونية فى الإمارات كمرحلة أولى.