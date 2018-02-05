150 ألف دولار إيرادات برنامج E-Export في 2017

محمد فتحى وسمية كمال





قال الدكتور حازم الطحاوي رئيس مجلس إدارة جمعية تواصل أن مشروع E-Export الذى أطلقته الجمعية لمساعدة الشركات فى اختراق الأسواق الخليجية حقق إيرادات بنحو 150 الف دولار خلال عام 2017.





وأضاف خلال مؤتمر افتتاحية مبادرة Meet the Government أن خطة E-Export فى 2018 تستهدف تغطية أسواق مختلفة فى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.





وكانت «اتصال» أطلقت مرحلة تجريبية من برنامج E-export فى يوليو 2017، بهدف الترويج لمنتجات وحلول 26 شركة محلية، منها 19 تعمل فى مجال برامج السوفت وير، و7 بقطاع تصميم وتصنيع الدوائر الإلكترونية فى الإمارات كمرحلة أولى.