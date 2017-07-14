150 ألف جنيه غرامة مالية على عقار مخالف في الإسكندرية

بدور إبراهيم:أمر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بتوقيع غرامة مالية حوالي 150 ألف جنيه على العقار الكائن في 274 طريق الجيش أمام شاطيء استانلي بشرق، وذلك لعدم اتخاذ إشتراطات الأمن والسلامة أثناء عملية الهدم، مما أثر علي سلامة العقارات المجاورة، وعرض حياة المواطنين للخطر. وحذر الم

بدور إبراهيم:

أمر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بتوقيع غرامة مالية حوالي 150 ألف جنيه على العقار الكائن في 274 طريق الجيش أمام شاطيء استانلي بشرق، وذلك لعدم اتخاذ إشتراطات الأمن والسلامة أثناء عملية الهدم، مما أثر علي سلامة العقارات المجاورة، وعرض حياة المواطنين للخطر.

وحذر المحافظ أصحاب الأراضي والمقاولين من عدم إتباع اشتراطات الأمن والسلامة أثناء عمليات هدم العقار والمتفق عليها وفقا للرخصة المأخوذة، وإلا سيتم توقيع غرامة مالية ووقف الأعمال في الحال وذلك وفقا للقانون، وكلف سلطان جميع الجهات التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة علي مدار الساعة لأعمال الهدم التي تتم ومدي إلتزام أصحابها بالاشتراطات القانونية، حفاظا علي أروح المواطنين.

على الصعيد نفسه حذر المحافظ المواطنين من التعامل أو شراء أي وحدات سكنية إلا بعد الرجوع إلي الجهات المختصة للسؤال عن مدي رخصة الوحدات المراد شرائها، وذلك لعدم تعرضهم لحالات نصب وخسارة لأموالهم.