«150 ألفا للفائز الأول».. تفاصيل حفل جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني

تقيم جمعية التطوير والتنمية، حلف مساء السبت المقبل ، للإعلان عن الفائزين بـجائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني والذي سيقام يوم 7 مارس 2020 بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ولفيف من ممثلي القطاع الحكومي والخاص.

تهدف جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني إلى دعم وتطوير قطاع الجمعيات الأهلية وتوفير سبل لرفع قدراتهم المهنية والإدارية.

وتركز موضوعات الجائزة سنويًا على المشروعات التي تستهدف المشكلات المجتمعية وتساهم في العملية التنموية.

قيمة الجائزة

تتضمن جائزة التميز شهادات تميز ومنح مالية بالإضافة إلى جوائز عينية.

الجائزة الأولى: منحة قدرها ١٥٠,٠٠٠ جنيه مصري

الجائزة الثانية: منحة قدرها ١٠٠,٠٠٠ جنيه.

الجائزة الثالثة: منحة قدرها ٧٥,٠٠٠ جنيه.

الجائزة الرابعة: منحة قدرها ٥٠,٠٠٠ جنيه.