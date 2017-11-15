15.7 مليار دولار إيرادات هواوي عالميا في 6 أشهر‎

محمود جمال قال جورج لي، مدير هواوي مصر لأجهزه المستهلكين، إن شركته حققت إيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمه ١٥.٧ مليار دولار. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركه اليوم لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة mate 10 . وأضاف لي أن هواوي تمتلك ١٥ مركزا للبحث والتطوير، و٣٦ مركز

محمود جمال

قال جورج لي، مدير هواوي مصر لأجهزه المستهلكين، إن شركته حققت إيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمه ١٥.٧ مليار دولار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركه اليوم لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة mate 10 .

وأضاف لي أن هواوي تمتلك ١٥ مركزا للبحث والتطوير، و٣٦ مركزا للإبداع، لافتا إلى أن الشركة احتلت المركز الثاني عالميا خلال الربع الثالث من حيث الحصة السوقية بعد أبل الأمريكية.

وأكد أن الشركة قامت بشحن ٧٣ مليون هاتف خلال الـ٦ شهور الأولى من العام، وتستحوذ على ٢٠٪ من مبيعات الهواتف الذكية في مصر.

وتابع لدينا ٢٦ مركز خدمة بمصر، و١٠٠ نقطة تجميع، و١٢ مركز صيانة يحمل اسم هواوي.