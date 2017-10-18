15.5 % تراجعًا في أسعار سيارات كيا خلال 10 أشهر

شريف عيسىسجلت العلامة الكورية كيا، خلال الـ 10 أشهر الماضية تراجعًا ملحوظًا في أسعار بيع السيارات بين 4 آلاف إلى 43 ألف جنيه.وتتبعت "المال" أسعار طرازات كيا خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الجاري، بحسب القوائم السعرية الصادرة فى يناير وأكتوبر عن وكيلها الحصرى فى مصر ممثلاً فى الشركة

شريف عيسى

سجلت العلامة الكورية كيا، خلال الـ 10 أشهر الماضية تراجعًا ملحوظًا في أسعار بيع السيارات بين 4 آلاف إلى 43 ألف جنيه.

وتتبعت “المال” أسعار طرازات كيا خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الجاري، بحسب القوائم السعرية الصادرة فى يناير وأكتوبر عن وكيلها الحصرى فى مصر ممثلاً فى الشركة المصرية العالمية للسيارات EIT.

ورصدت تراجع أسعار الطرازات، خلال تلك الفترة بقيمة بين 4 آلاف و43 ألف جنيه، بنسبة تراجع بين 1% إلى 15.5%، لكل طراز.



ويوضح الجدول الآتى تطور أسعار كيا فى مصر على الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الجاري:

