15.4 % نموا فى إيرادات المصرية للاتصالات بالربع الأول‎

2.9 مليون مشترك بخدمات المحمول





المال – خاص



كشفت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات خلال الربع الأول من 2018 عن تحقيقها إيرادات مجمعة بلغت 4.8 مليار جنيه بنسبة نمو 15.4% والتي تمثل زيادة قدرها 638 مليون جنيه مصري، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والإستهلاكات 1.5 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 8.5% عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة هامش ربح قدرها 31.5%.

فيما بلغ صافي الربح بعد الضرائب 688مليون جنيه مصري بنسبة انخفاض قدرها 48%، ونسبة هامش ربح قدره 14.4% مقارنة بهامش ربح قدره 32% عن نفس الفترة من العام السابق، متأثرا بانخفاض ايراد الاستثمار من فودافون مصر بشكل ملحوظ مصحوباً بالزيادة في الاهلاك والاستهلاك والفوائد، وسجل صافي الربح بعد الضرائب بعد تحييد أثر ايراد الاستثمار في فودافون مصر مبلغ 931 مليون جنيه مصري بنسبة انخفاض قدرها 30% عن نفس الفترة من العام السابق.

وتواصل الشركة مرحلة النمو وزيادة أعداد مشتركيها خاصة بعد الدخول في سوق المحمول، حيث استمرت خدمات الإنترنت الثابت فائق السرعة في زيادة الحصة السوقية لتصل الى 79% مدعومة بنسبة 29% زيادة في أعداد المشتركين عن نفس الفترة من العام السابق ليصل الي 4.4 مليون مشترك خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2018.



وكذلك استمر إجمالي عدد مشتركين الصوت الثابت في الزيادة ليصل إلى 7.3 مليون مشترك بنسبة زيادة قدرها 10% عن نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ إجمالي اعداد مشتركي التليفون المحمول 2.9 مليون مشترك خلال الربع الاول من 2018.



وعلق المهندس أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً:”نحن سعداء بأن يبدأ عام 2018 بمثل هذا الأداء المتميز والقوي، واتخاذ خطوات راسخة نحو استكمال استراتيجية التوسع والنمو للشركة بالاستحواذ على “مينا للكوابل” وإطلاق أول باقة متكاملة لخدمات الاتصالات من WE”.



وأضاف البحيري أن الأداء الذي أظهرته نتائج الأعمال جاء مدعوما بعمليات التغيير والتحول الذي بدأته الشركة مطلع العام الجاري لتعزيز وضعها كمشغل اتصالات متكامل بإطلاقها نظام الفاتورة للتليفون المحمول “انديجو” و الذي يحتوي على أول باقة متكاملة من خدمات الاتصالات وهو ثاني منتج للمحمول بعد نظام الدفع مسبقا، والانطلاقة الجديدة في سرعات واسعار الانترنت الثابت فائق السرعة من خلال باقات “WE Internet” الجديدة.



وأكد أن الأداء المميز للشركة جاء نتيجة الالتزام الجاد بتنفيذ استراتيجية الشركة والعمل بكل جهد داخل جميع قطاعات الشركة لتقديم مستوي تجربة متميز على جميع الأصعدة خاصة فيما يتعلق بتطوير المنتجات التجارية وحلول تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية و بتحسين منظومة خدمة العملاء.



وأوضح أن مهمة الإدارة تمتد إلى أبعد من خدمات التجزئة حيث تستمر الشركة في التركيز على أعمال الجملة لتأمين إيرادات مستمرة من وحدات أعمالها والتوسع في أنشطتها لتصبح الشركة أحد الركائز الأساسية كأكبر كمشغل اتصالات متكامل في الشرق الأوسط، لذا وافق مجلس إدارة الشركة على الاستحواذ على شركة (مينا للكوابل) لنعزز بصمتنا في مجال الكوابل البحرية ونستمر في ريادتنا في هذا المجال.