15.4 مليار جنيه ارتفاعًا فى منح الحكومات الأجنبية بنهاية 2016/2017

مها أبوودنارتفعت قيمة المنح من "حكومات أجنبية " 15.4 مليار جنيه بختامى العام المالى 2016/2017، مقارنة بمشروع موازنة العام نفسه، حيث بلغت قيمة المنح من حكومات أجنبية نحو 16.7 مليار جنيه بدلا من 1.3 مليار جنيه كانت مستهدفة فى مشروع الموازنة، ما دعم ارتفاع إجماليها من 2.2 الى 17 مليار جنيه.وبلغت

مها أبوودن

ارتفعت قيمة المنح من “حكومات أجنبية ” 15.4 مليار جنيه بختامى العام المالى 2016/2017، مقارنة بمشروع موازنة العام نفسه، حيث بلغت قيمة المنح من حكومات أجنبية نحو 16.7 مليار جنيه بدلا من 1.3 مليار جنيه كانت مستهدفة فى مشروع الموازنة، ما دعم ارتفاع إجماليها من 2.2 الى 17 مليار جنيه.

وبلغت قيمة المنح من المنظمات الدولية بحسب المؤشرات المبدئية للحساب الختامى عن العام المالى 2016/2017، نحو 354 مليون جنيه مقارنة بنحو 592 مليونا كانت مستهدفة وقت وضع مشروع موازنة العام المالى نفسه.

وارتفعت أيضا قيمة ضرائب الدخل والمبيعات من 150 مليار جنيه الى 166 مليار جنيه، ومن 201 مليار جنيه الى 208.6 مليار على التوالى فى مؤشرات الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2016/2017، لتدعم ارتفاع جملة الايرادات الضريبية من 433 مليار جنيه الى 462 مليار.

وفى المقابل ارتفعت مخصصات فوائد الدين من 292 مليار جنيه الى 317 مليار فى مؤشرات الحساب الختامى المعروضة حاليا على مجلس النواب للتصديق عليها.