اقتصاد وأسواق

15.4 % أعلى متوسط ارتفاع بأسعار الحديد الشهر الماضى

رضوى عبد الرازق  شهدت أسعار الحديد بمختلف أنواعه، خلال مارس، ارتفاعات بنسب متفاوتة مقارنة بفبراير الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.وفيما يلى جداول بتغيرات أسعار الحديد بمختلف أنواعها، مقارنة بفبر
8:34 م, الأثنين, 2 أبريل 18 8:34 م, الأثنين, 2 أبريل 18

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رضوى عبد الرازق  

شهدت أسعار الحديد بمختلف أنواعه، خلال مارس، ارتفاعات بنسب متفاوتة مقارنة بفبراير الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.

وفيما يلى جداول بتغيرات أسعار الحديد بمختلف أنواعها، مقارنة بفبراير الماضى ومارس 2017:

حديد التسليح:
 

معدل التغير

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

مارس

2017

مارس

2018

فبراير

2018

43.4%

4.8%

8750

12250

11970

طن

حديد تسليح صلب (37 – لفائف )

43.4%

4.8%

8750

12250

11970

طن

حديد تسليح صلب (52- اطوال )

 

حديد كريتال 

 

 

معدل التغير

2017

2018 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

مارس

2017

مارس

فبراير

52.2 %

12%

9200

14000

12500

طن

قطاعات انشائية

51.6%

11.3 %

9100

13800

12400

طن

خوص وزوايا وخلافه

50%

15.4 %

150

225

195

 

الواح صاج 2مم على البارد

 

 

صاج معرج مجلفن ملون

معدل التغير

2017

2018 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

مارس

مارس

فبراير

13%

6.9 %

123

139.00

130,00

م2

صاج مفرد سمك 0.5مم عرض اللوح 1.06 والتعريجة 3.7 سم

24.1%

14.3 %

303

376

329

م2

ساندوتش بانلز للحوائط سمك 4 سم عرض 1م سمك الصاج 0.4 *0.5 مم بينهما عازل

21.6%

13.6 %

343

417

367

م2

ساندوتش بانلز للأسقف سمك 7.7/ 4سم  عرض 1.18 وسمك الصاج 0.4*0.5 مم

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