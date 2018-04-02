اقتصاد وأسواق

15.4 % أعلى متوسط ارتفاع بأسعار الحديد الشهر الماضى

رضوى عبد الرازق شهدت أسعار الحديد بمختلف أنواعه، خلال مارس، ارتفاعات بنسب متفاوتة مقارنة بفبراير الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.وفيما يلى جداول بتغيرات أسعار الحديد بمختلف أنواعها، مقارنة بفبر