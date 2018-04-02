15.4 % أعلى متوسط ارتفاع بأسعار الحديد الشهر الماضى

رضوى عبد الرازق
معدل التغير
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
مارس
2017
مارس
2018
فبراير
2018
43.4%
4.8%
8750
12250
11970
طن
حديد تسليح صلب (37 – لفائف )
43.4%
4.8%
8750
12250
11970
طن
حديد تسليح صلب (52- اطوال )
حديد كريتال
معدل التغير
2017
2018
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
مارس
2017
مارس
فبراير
52.2 %
12%
9200
14000
12500
طن
قطاعات انشائية
51.6%
11.3 %
9100
13800
12400
طن
خوص وزوايا وخلافه
50%
15.4 %
150
225
195
الواح صاج 2مم على البارد
صاج معرج مجلفن ملون
معدل التغير
2017
2018
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
مارس
مارس
فبراير
13%
6.9 %
123
139.00
130,00
م2
صاج مفرد سمك 0.5مم عرض اللوح 1.06 والتعريجة 3.7 سم
24.1%
14.3 %
303
376
329
م2
ساندوتش بانلز للحوائط سمك 4 سم عرض 1م سمك الصاج 0.4 *0.5 مم بينهما عازل
21.6%
13.6 %
343
417
367
م2
ساندوتش بانلز للأسقف سمك 7.7/ 4سم عرض 1.18 وسمك الصاج 0.4*0.5 مم