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15.3 مليون جنيه غرامة كمامات.. جهود «الداخلية» لتطبيق الإجراءات الاحترازية في أغسطس (جراف)

محاضر لـ25741 محلًا مخالفًا لقرار الغلق.
أماني عوض 5:10 م, السبت, 4 سبتمبر 21 5:10 م, السبت, 4 سبتمبر 21

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بلغت قيمة الغرامة الفورية المقرر تحصيلها من المواطنين المخالفين لارتداء الكمامات، ما قيمته 15 مليونًا و362 ألفًا و650 جنيهًا، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد تحرير محاضر لغير الملتزمين من قِبل حملات أجهزة وزارة الداخلية ، ومحاضر لـ25741 محلًا مخالفًا لقرار الغلق.

وأسفرت جهود الحملات على مستوى الجمهورية، عن ضبط 307 آلاف و253 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتصالح جميعهم عدا 1627 لم يسددوا الغرامة المقررة، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

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وأوضحت الداخلية في نشرتها الشهرية الصادرة، اليوم السبت، أن 305 أشخاص و894 شخصًا وافقوا على سداد الغرامة المقررة.

وأضافت أنها اتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة تجاه 1359 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

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وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس “كورونا”، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وضبطت 7356 قضية بمجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 45448 أرجيلة، و30021 قضية تموينية متنوعة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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ويوضح الجراف التفاعلي التالي نتائج حملات وزارة الداخلية لتطبيق الإجراءات الإحترازية على مستوى الجمهورية:

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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