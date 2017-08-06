15 وكيلا مساعدا لمحافظ البنك المركزي

محمد سالم:



أقر البنك المركزى برئاسة طارق عامر، تعيين 15 مسئولاً فى منصب الوكيل المساعد لمحافظ البنك، وذلك فى عدد من القطاعات الرئيسية، بينها السياسة النقدية والتطوير المصرفى والرقابة على البنوك وغسل الأموال والشئون القانونية.



وحسب قائمة حصلت عليها «المال»، شملت التعيينات صفوت صادق جرجس ومنة الله أمين فريد وسالى رفعت أحمد لقطاع الأسواق المسئول عن إدارة الاحتياطى الأجنبى وعمليات السوق المفتوحة والخزانة العامة والتداول، وأحمد عادل البسيونى لقطاع السياسة النقدية المسئول بشكل أساسى عن تحديد أسعار الفائدة المحلية، وهشام عوض الله للعلاقات والاستثمارات التى تتضمن الدين الخارجى وحسابات المراسلين، ونيرمين الطاهرى للتطوير المصرفى.



كما شملت الحركة كلا من وجيه السعدنى ووجيه قطب لقطاع الشئون القانونية الذى يشرف عليه محافظ المركزى بشكل مباشر، ورنا بدوى للتعليمات الرقابية، وسامح جمعة للعمليات المصرفية التى تتضمن ادارات من بينها الفروع وتطوير العمليات والخزينة والإصدار، وكلا من عصام بركات وحازم عميرة لقطاع غسل الأموال والذى يتبع أيضا محافظ البنك بشكل مباشر.



وتولى أشرف بهى الدين منصب وكيل المحافظ المساعد للرقابة والإشراف على البنوك وهو القطاع الذى يضم إدارات رئيسية لفرق التفتيش المتخصصة والمكتب الفنى والرقابة الميدانية والقضايا والشكاوى، وكل من سامح الشال وشريف حازم فى منصب وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات.



يشار الى أن البنك قرر مطلع الشهر الماضى ترقية 5 من قياداته لمنصب وكيل المحافظ هم: رامى أبوالنجا لقطاع أسواق النقد وإدارة الاحتياطى النقدى، المهندس أيمن حسين لقطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، مى أبوالنجا للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ، ومحمد إبراهيم لقطاع المراجعة الداخلية ومسئول الالتزام، وهانى عمر لقطاع الأمن.