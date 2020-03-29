ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل مساء الأحد إلى 4247 شخصاً ، من بينهم 74 في حالة خطيرة، وتوفي حتى الآن 15 شخصًا، وتعافى 132 شخصًا وتم إطلاق سراحهم إلى منازلهم.



والتقى رئيس الأركان الإسرائيلي “أفيف كوخافي” اليوم مع المدير العام لوزارة الصحة “موشيه بار سيمان”، وعرض عمليات جيش الإحتلال الإسرائيلي في العلاقات الصحية العامة والمساعدة المقدمة حتى الآن.



وشدد “كوخافي” على التنسيق بين الجيش ووزارة الصحة ، مشيرا إلى أن جيش الإحتلال الإسرائيلي “الاستعداد لأي مهمة وسيناريو متوقع.

وأفادت خدمة التوظيف في اسرائيل أن 21،254 باحثًا جديدًا عن عمل سجلوا اليوم.

وأوضحت أن إجمالي عدد الباحثين عن عمل في إسرائيل وصل لـ 939،459. ونتيجة لذلك ،استمر معدل البطالة في الارتفاع ، حيث ارتفع إلى 22.6٪.

ارتفاع عدد حالات الإصابة في السلطة الفلسطينية إلى 108 حالات

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن اكتشاف حالتين أخريين لعدوى فيروس كورونا في منطقة الخليل.

ونتيجة لذلك ، ارتفع عدد المرضى في السلطة الفلسطينية إلى 108 أشخاص.



ارتفاع معدل البطاله لـ 22% منذ بداية مارس مسجلا رقما قياسيا



وارتفع معدل البطالة في إسرائيل إلى 22.15٪ بسبب أزمة فيروس كورونا مسجله رقما قياسيا، فقد وصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 922 ألف شخص.

وأوضحت دائرة التوظيف أنه اعتبارا من بداية شهر مارس، تم تسجيل 764165 باحث عن عمل جديد في إسرائيل، بعد أن ذهب 90٪ منهم في إجازة غير مدفوعة الأجر.