لايف

15 وفاة و4247 إصابة جراء «كورونا» في إسرائيل وارتفاع البطالة 22% في مارس

وتعافى 132 شخصًا
عادل عبدالجواد 12:41 ص, الأثنين, 30 مارس 20 12:41 ص, الأثنين, 30 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل مساء الأحد إلى 4247 شخصاً ، من بينهم 74 في حالة خطيرة، وتوفي حتى الآن 15 شخصًا، وتعافى 132 شخصًا وتم إطلاق سراحهم إلى منازلهم.


والتقى رئيس الأركان الإسرائيلي “أفيف كوخافي” اليوم مع المدير العام لوزارة الصحة “موشيه بار سيمان”، وعرض عمليات جيش الإحتلال الإسرائيلي في العلاقات الصحية العامة والمساعدة المقدمة حتى الآن.


وشدد “كوخافي” على التنسيق بين الجيش ووزارة الصحة ، مشيرا إلى أن جيش الإحتلال الإسرائيلي “الاستعداد لأي مهمة وسيناريو متوقع.

وأفادت خدمة التوظيف في اسرائيل أن 21،254 باحثًا جديدًا عن عمل سجلوا اليوم.

وأوضحت أن إجمالي عدد الباحثين عن عمل في إسرائيل وصل لـ 939،459. ونتيجة لذلك ،استمر معدل البطالة في الارتفاع ، حيث ارتفع إلى 22.6٪.

ارتفاع عدد حالات الإصابة في السلطة الفلسطينية إلى 108 حالات

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن اكتشاف حالتين أخريين لعدوى فيروس كورونا في منطقة الخليل.
ونتيجة لذلك ، ارتفع عدد المرضى في السلطة الفلسطينية إلى 108 أشخاص.

ارتفاع معدل البطاله لـ 22% منذ بداية مارس مسجلا رقما قياسيا


وارتفع معدل البطالة في إسرائيل إلى 22.15٪ بسبب أزمة فيروس كورونا مسجله رقما قياسيا، فقد وصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 922 ألف شخص.

وأوضحت دائرة التوظيف أنه اعتبارا من بداية شهر مارس، تم تسجيل 764165 باحث عن عمل جديد في إسرائيل، بعد أن ذهب 90٪ منهم في إجازة غير مدفوعة الأجر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عادل عبدالجواد

ملف الكاتب عادل عبدالجواد

اقرأ أيضاً

الصحة الإسرائيلية عاجزة عن التعامل مع «كورونا».. ومسئول: ذروة الوباء في الشتاء المقبل

عادل عبدالجواد 5:26 م, الأثنين, 23 مارس 20

تل أبيب: الوصول لوفاة 20 ألف إسرائيلي جراء «كورونا» أسوأ سيناريو

عادل عبدالجواد 12:22 ص, الأثنين, 23 مارس 20

إسرائيل تسجل أول وفاة بفيروس كورونا.. وارتفاع عدد المصابين لـ705

عادل عبدالجواد 11:26 م, الجمعة, 20 مارس 20

كالكاليست: مارس أسوأ شهر بتاريخ سوق العمل الإسرائيلي

عادل عبدالجواد 5:35 م, الخميس, 19 مارس 20

«كورونا» ترفع عدد المصابين في إسرائيل إلى 15 حالة وتفاقم أزمات طيران «العال»

عادل عبدالجواد 1:45 ص, الأربعاء, 4 مارس 20

إصابة 3 إسرائيليين بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية

عادل عبدالجواد 3:14 م, الأحد, 16 فبراير 20