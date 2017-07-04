15 % نموًا فى حصيلة الجمارك بمنفذ الإسكندرية

❏ مصدر بالمصلحة: الركود دفع الوكلاء لتقليص الاستيراد إلى النصف ❏ السبع : %50 تراجعًا فى المبيعات..و100 ألف وحدة بنهاية 2017 أحمد عوض كشفت إحصائيات مصلحة الجمارك، عن نمو حجم الحصيلة الجمركية من السيارات بمنفذ الإسكندرية بنحو %15، لتبلغ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو من العام الحالى،

❏ مصدر بالمصلحة: الركود دفع الوكلاء لتقليص الاستيراد إلى النصف

❏ السبع : %50 تراجعًا فى المبيعات..و100 ألف وحدة بنهاية 2017

أحمد عوض

كشفت إحصائيات مصلحة الجمارك، عن نمو حجم الحصيلة الجمركية من السيارات بمنفذ الإسكندرية بنحو %15، لتبلغ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو من العام الحالى، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، التى بلغت 2.5 مليار جنيه.

وتراجع حجم واردات السيارات المفرج عنها بنسبة 57.6 %، لتبلغ 23 ألفًا و455 سيارة، بقيمة 5.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 55 ألفًا و390 وحدة بقيمة 5.5 مليار جنيه.

فيما قفز حجم الإعفاءات الجمركية عن تلك السيارات المفرج عنها، بنحو %62.7، ليصل إلى مليار و653 مليونًا و362 ألف جنيه، مقارنة بمليار و15 مليونا و654 ألف جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

وبحسب البيانات الجمارك؛ أفرجت الإدارة العامة لجمارك سيارات الإسكندرية، عن 3510 سيارات ركوب «ملاكي»، بقيمة 867 مليونا و341 ألفا و209 جنيهات خلال يونيو من العام الحالى.

وبلغت إجمالى الرسوم والضرائب والغرامات الجمركية المحصلة عن تلك السيارات، نحو 307 ملايين و254 ألفاً و956 جنيهاً.

كما سجل إجمالى الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية، والتركية، وأغادير نحو 243 مليونا و815 ألفا و836 جنيهاً.

فى المقابل، أفرجت جمارك الإسكندرية عن 624 رسالة قطع غيار سيارات خلال يونيو، بقيمة 499 مليونا و264 ألفا و143 جنيهاً، محصلةً 63 مليوناً و73 ألفاً و16 جنيها، كرسوم وضرائب وغرامات.

كما بلغ إجمالى الرسوم الجمركية المعفاة عن تلك الرسائل لقطع غيار السيارات، 16 مليونا و694 ألفا و254 جنيها.

ورجح مصدر مسئول بمصلحة الجمارك – فضل عدم ذكر اسمه – تراجع حجم الواردات من السيارات إلى، ركود المبيعات اﻹجمالية للسوق بنحو %50 خلال الفترة الماضية، بعدما عزفت الغالبية العظمى من المستهلكين عن الشراء، بعد القفزات السعرية التى طالت جميع اﻷنواع والعلامات على خلفية قرارات البنك المركزى المتعلقة بتحرير سعر الصرف.

وتوقع المصدر، استمرار تراجع واردات السيارات خلال الفترة المقلبة، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الاستيراد، واتجاه وكلاء ومستوردى السيارات إلى تقليص حجم استيرادهم إلى النصف.

من جانبه، أكد علاء السبع، رئيس مجلس إدارة “السبع أوتو موتيف”، أن أداء سوق السيارات شهد تراجعًا بنسبة %50 خلال النصف اﻷول من عام 2017، مقارنة بنفس الفترة الفترة من العام الماضى، بسبب انخفاض حجم القوة الشرائية للعملاء، بعدما تخطت أسعار السيارات حاجز القدرة المالية فى ظل ثبات معدلات دخول الأفراد.

وتوقع انخفاض حجم مبيعات السوق، بنحو 10 – %15 خلال النصف الثانى من العام، مقارنة بإجمالى مبيعات النصف الأول، مرجحًا أن تصل المبيعات إلى 100 ألف وحدة بنهاية العام.

تجدر الإشارة إلى أن منفذ جمرك سيارات الإسكندرية، يعتبر الميناء الرئيسى فى الإفراج عن النسبة الأكبر من عدد المركبات لتمثل نسبة %70، بخلاف المنافذ الجمركية الأخرى.

ويوضح الجدول التالى، إحصائيات جمارك الإسكندرية من السيارات خلال الفترة من يناير حتى يونيو من 2016 و2017: