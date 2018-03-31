15 ميدالية لمصر في ختام كأس إفريقيا والبطولة العربية للترايثلون

متابعات اختتمت اليوم السبت بطولتا (كأس إفريقيا والعربية للترايثلون) اللتين نظمها الاتحاد المصري للترايثلون برئاسة اللواء أحمد ناصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 29 لـ 31 مارس الجاري بمشاركة 30 دولة مثلهم 400 لاعب ولاعبة.وجاءت النتائج وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، في منافسات الرجا

متابعات

اختتمت اليوم السبت بطولتا (كأس إفريقيا والعربية للترايثلون) اللتين نظمها الاتحاد المصري للترايثلون برئاسة اللواء أحمد ناصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 29 لـ 31 مارس الجاري بمشاركة 30 دولة مثلهم 400 لاعب ولاعبة.

وجاءت النتائج وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، في منافسات الرجال (النخبة- كأس أفريقيا) : حصل المجرى بنسى بيساك على المركز الأول بينما جاء في المركز الثانى الاذريبجانى روستيسلاف بيفتسوف وجاء فى المركز الثالث الروسى الكسندر بريكوكانكوف .

وفي منافسات الرجال( تحت 23 سنة- كأس أفريقيا) حصل المجرى بنسى بيساك على المركز الأول بينما جاء في المركز الثانى الروسى أندريا اليبوف وجاء فى المركز الثالث ميشال أوليوا.

وفي منافسات الرجال( النخبة- البطولة العربية) حصل المغربى بدر سيوانى على المركز الأول بينما جاء السورى محمد الصباغ في المركز الثانى وجاء فى المركز الثالث المصرى محمد خالد.

في منافسات الرجال( تحت 23 سنة- البطولة العربية) حصل الاردنى كريم عثمان على المركز الأول بينما جاء المغربى أمين فريح في المركز الثانى وجاء فى المركز الثالث المصري مهند ياسر.

وفي منافسات الناشئين- كأس أفريقيا, حصل المصرى محمد جابر على المركز الأول بينما جاء المصرى عبد الله خالد في المركز الثانى وجاء المصري خالد وليد فى المركز الثالث .

وفي منافسات الناشئين- البطولة العربية, حصل المصري عمر أبو شهاب على المركز الأول بينما جاء المصرى محمد جابر في المركز الثانى وجاء المصرى عبد الله خالد فى المركز الثالث .

أما منافسات السيدات ( النخبة- كأس أفريقيا): حصلت الروسية يوليا يلستارتوفا على المركز الأول بينما جاءت الاذريبجانية كيسينيا لفكوفيسكا في المركز الثانى وجاءت فى المركز الثالث المجرية ناعومى سارسيجى.

أما منافسات السيدات ( تحت 23 سنة- كأس أفريقيا) حصلت على المركز الأول المجرية ناعومى سارسيجى بينما جاءت في المركز الثانى التركية اسرانور جوكك وجاءت فى المركز الثالث التركية بوسى ايجون.

وفي منافسات السيدات( النخبة- البطولة العربية) حصلت المصرية بسملة السلامونى على المركز الأول بينما جاءت في المركز الثانى الكويتية نجلا الجيرواوى وجاءت فى المركز الثالث المصرية فاطمة هجرس.

وفي منافسات السيدات( تحت 23 سنة- البطولة العربية) حصلت الأردنية كرينا عثمان على المركز الأول بينما حصلت المصرية نيرة محمد على المركز الثانى.

وفي منافسات الناشئات- كأس أفريقيا , حصلت المصرية ميرنا عاطف على المركز الأول بينما جاءت المصرية ندى علاء الدين في المركز الثانى وجاءت فى المركز الثالث ميار بيومى.

وفي منافسات الناشئات- البطولة العربية, حصلت الأردنية مريم شعبان على المركز الأول بينما جاءت المصرية ميرنا عاطف في المركز الثانى وجاءت في المركز الثالث المصرية ندى علاء الدين.