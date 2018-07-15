15 مليون دولار لشراء السفينة «أمان»

نادية سلامتتسلم شركة التمساح لبناء السفن، سفينة الإمداد «أمان» بتكلفة 15 مليون دولار من الصين، خلال الشهرين المقبلين، تمهيدًا لبدء أعمالها لصالح شركة بلاعيم للبترول «بتروبل».أكد مصدر بالشركة لـ«المال»، أن وفدا مشتركا بين هيئة قناة السويس وممثلين لشركتى التمسا

نادية سلام

تتسلم شركة التمساح لبناء السفن، سفينة الإمداد «أمان» بتكلفة 15 مليون دولار من الصين، خلال الشهرين المقبلين، تمهيدًا لبدء أعمالها لصالح شركة بلاعيم للبترول «بتروبل».

أكد مصدر بالشركة لـ«المال»، أن وفدا مشتركا بين هيئة قناة السويس وممثلين لشركتى التمساح لبناء السفن والقناة للرباط، توجه إلى الصين الشهر الماضى، لتوقيع عقد شراء سفينة الإمداد DP2، مناصفة بين الشركتين.

يذكر أن الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة قناة السويس، وافق نهاية أبريل الماضى، على تكوين شراكة بين شركتى التمساح لبناء السفن وشركة القناة للرباط وأنوار السفن – التابعتين للهيئة قناة- لشراء سفينة إمداد بنظام 2DP، لصالح شركة بلاعيم للبترول «بتروبل».

أوضح أن شركة التمساح تتميز عن باقى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، بنشاط تأجير الوحدات البحرية لكيانات البترول، وتملك سفن إمدادات تعمل بنظام 2DB، وعلى رأسها «بدر 1» التى تعمل حاليا فى حقول بالبحر الأحمر مع شركة بترول خليج السويس «جابكو»، بقيمة تعاقد تصل إلى 14000 دولار شهريا.

أضاف المصدر أن «التمساح» أنهت التجارب البحرية للغواصة ROV المملوك لها، وانضمامها لأسطول الشركة لتصبح أول شركة حكومية مصرية تقتحم مجال الغطس الآلى، وهى غواصة بحرية مخصصة لأعمال الكشف تحت سطح البحر لـعماق تصل إلى 2000 م والتحكم بها من خلال غرفة تحكم توضع على ظهر السفينة.