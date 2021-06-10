اقتصاد وأسواق

15 مليون دولار تعاقدات «ألكان» من الأقطان خلال الموسم الجارى

تمثل %6.6 من جملة التعاقدات
دعاء حسني 7:07 ص, الخميس, 10 يونيو 21 7:07 ص, الخميس, 10 يونيو 21

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 أبرمت شركة ألكان لتجارة وتصدير الأقطان تعاقدات تصديرية بقيمة تقترب من 15 مليون دولار خلال الموسم التصديرى الجارى 2021/2020، لكميات قاربت 5.4 آلاف طن، ما يعادل 108 آلاف قنطار قطن، وفقا لنبيل السنتريسى، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال السنتريسى لـ«المال» إن هذه التعاقدات تمثل نحو %6.6 من إجمالى تعاقدات صادرات الأقطان المصرية منذ بداية الموسم وحتى الآن، والتى بلغت نحو 226 مليون دولار.

وأوضح أن الموسم التصديرى 2021/2020 بدأ فى سبتمبر من العام الماضى وينتهى فى أغسطس من العام الجاري.

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وكانت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية للموسم الجارى (2021/2020) قد سجلت 226 مليون دولار، بكميات 85.5 ألف طن ما يعادل 1.7 مليون قنطار قطن، وذلك منذ بداية الموسم فى سبتمبر الماضى حتى الأسبوع الأول من يونيو الجاري.

نبيل السنتريسى عضو اتحاد المصدرين
نبيل السنتريسى، رئيس مجلس إدارة شركة ألكان لتجارة وتصدير الأقطان

يشار إلى أن تعاقدات الموسم الماضى (2019/ 2020) سجلت قرابة 70 ألف طن (ما يعادل 1.44 مليون قنطار) بقيمة اقتربت من 166 مليون دولار على مدار الموسم بأكمله، فيما بلغت الموسم الأسبق (2018/ 2019) نحو 1.8 مليون قنطار.

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ويتوقع أن يسجل محصول القطن الجديد نحو 1.1 مليون قنطار بإنتاج عالى الجودة وبسعر أعلى من العام الماضى، الذى بلغت إنتاجيته قرابة مليون قنطار.

ومن المقرر زراعة هذا العام 9 أصناف: وهى جيزة 94، و86، و97 وهو صنف جديد لأول مرة، بالإضافة إلى جيزة 92، و96، و95، بجانب 3 أصناف لأغراض خاصة وهى فائقة الطول «جيزة 45،87،و93»، وفقا لمعهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة.

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بقلم دعاء حسني

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