15 مليون جنيه لرصف الطرق والكهرباء بمطروح

قال السيد الإمام سكرتير عام محافظة مطروح، إن جهود المحافظ أسفرت عن الحصول على دعم قدره 15 مليون جنيه وذلك للصرف على مشروعات تحسين البيئة والرصف والكهرباء وتم التنفيذ بنسبة 100%.

وأضاف خلال مشاركته فى احتفالية تنظمها المحافظة بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، أن هذا المبلغ تم الحصول عليه من وزارة التعاون الدولى والتى خصصت 11 مليونا و 4 ملايين جنيه من وزارة التخطيط.

وأوضح الإمام أن إجمالى الاعتمادات للخطة الاستثمارية 2016/2017 بعد الدعم لها من الجهات المختلفة وصندوق إسكان المحافظة بلغ 903 ملايين جنيه بزيادة بنسبة 178 % عن الاعتمادات الواردة من وزارة التخطيط بداية السنة المالية و 800% للتمويل الذاتي عن التمويل الحكومى وذلك لإنجاز الأعمال.