15 مليون جنيه قيمة تطوير فروع ومخازن الشركة العامة لتجارة الجملة

كشف صبحى المزين، رئيس قطاع المناطق بالشركة العامة لتجارة الجملة ، أن الخطة الاستثمارية لتطوير الفروع والمخازن التابعة للشركة تبلغ تكلفتها حوالى 15 مليون جنيه فى 2021 /2022، لرفع كفاءة الفروع، وفتح أخرى جديدة فى المحافظات المنتشرة بها الشركة.

وقال «المزين» لـ«المال» إنه من المحتمل زيادة فروع التجزئة التابعة للشركة تحت اسم «دلتا ماركت»، والتى تخدم المواطنين بشكل مباشر، والتى يصل عددها حتى الآن إلى أكثر من 300 فرع تجزئة، بينما يوجد نحو 259 جملة يتبعها 859 مخزنا رئيسيا فى 16 محافظة، تضم القاهرة والقليوبية والوجه البحرى ومدن القناة وشبه جزيرة سيناء.

وأضاف أن الشركة العامة لتجارة الجملة تخدم نحو 33 مليون مواطن مقيد على 12 مليون بطاقة تموينية، يحصلون على 25 سلعة فى منظومة التموين، بقيمة تصل إلى مليار و500 مليون جنيه شهريًا، من خلال فروع التجزئة التابعة للشركة، ونحو 2857 منفذ جمعيتى مربوط عليها.

وأشار «المزين» إلى أن الشركة القابضة ممثلة فى لجنة الشراء الموحد تتعاقد مع المنتجات ذات الجودة العالية، للقيام بواجبها نحو حماية المستهلك، إضافة إلى طرحها بأسعار مناسبة للمواطنين على البطاقات التموينية، مضيفًا أن ذلك يأتى لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار، وعند حدوث أى خلل فى أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية فى الأسواق تتدخل الشركة القابضة بجميع إمكانياتها والعمل على إحداث توازن سعرى.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على محافظة الدقهلية لمتابعة توريد السلع الخاصة بشهر أكتوبر الحالى لنحو 250 بدالًا تموينيًا و30 منفذ جمعيتى، من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمشاركة كل من السيد دايره، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، ورمضان الشحات مدير المركز الإعلامى بوزارة التموين.

من جهته، قال عماد الدين طه، مدير عام منطقة شرق الدلتا للشركة العامة لتجارة الجملة لـ«المال» إنه تم تطوير 3 مخازن رئيسية فى محافظة الدقهلية، بتكلفة تصل إلى 270 ألف جنيه، وهى مخزن المنصورة ثانى، بقيمة 100 ألف جنيه، ومخزن الجمالية بتكلفة 80 ألفا و«المنزلة» بنحو 90 ألف جنيه.

وأضاف «طه» أنه جارٍ تطوير المخازن الأخرى فى محافظة الدقهلية، مشيرًا إلى أن مدة التطوير تستغرق نحو شهر، وتتم من خلال قطاع الإنشاءات التابع للشركة العامة لتجارة الجملة، ومستهدف الانتهاء من تطويرها بنهاية 2022.