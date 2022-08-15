15 مليار دولار ودائع دول الخليج لدى البنك المركزي .. تعرف على مواعيد استحقاقها

قال تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادرعن البنك المركزي المصري إن ودائع دول الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت تسجل 14.963مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن السعودية تمتلك وديعة بقيمة 5.3 مليار دولار، ويتم استحقاقها فى أكتوبر 2026.

ولفت إلى أن الكويت تمتلك وديعتين لدى البنك المركزى المصري بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار، على أن يتم استحقاق الشريحة الأولى بقيمة ملياري دولار بسبتمبر المقبل، ومليارين آخرين تم استحقاقهم فى أبريل الماضي .

وتمتلك الإمارات العربية المتحدة 5 ودائع بإجمالي 5.663 مليار دولار،على أن يتم استحقاق الوديعة بقيمة مليار دولار، في شهر يوليو 2026، والثانية بقيمة مليار فى يوليو 2023، الثالثة بقيمة 2 مليار دولار تسدد على ثلاثة شرائح تم استحقاق الأولى بإبريل الماضي والثانية والثالثة في أبريل 2023 و2024.

وعلى مستوى الوديعة الرابعة بقيمة مليار دولار، فيتم استحقاقها على 3 شرائح في مايو 2024 و 2025 و 2026، علمًا بأن الوديعة الخامسة مليار دولار، مستحق منها 663.08 مليون دولار بأغسطس 2022.