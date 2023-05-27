15 مليار دولار حجم مشروعات شركات المقاولات المصرية في ليبيا

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد اجتماعها بالقاهرة برئاسة المهندس حسن عبدالعزيز وبحضور رؤساء اتحادات المقاولات من 16 دولة أفريقية وعربية هي دول (زيمبابوي، وتشاد، وبينين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، والسنغال، وإثيوبيا، وغينيا، وكوت ديفوار، وتنزانيا، والمغرب، وليبيا ، والجزائر، ومصر، وتونس، والصومال).

وأكد المهندس حسن عبدالعزيز أن الاجتماع تناول حجم المشروعات الهائلة المطروحة في القارة الأفريقية التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات سنويا خاصة مشروعات البنية التحتية والطرق.

كما أكد أن قارة أفريقيا تحتاج سنويا إلى 10 ملايين وحدة سكنية منخفضة التكاليف لمواجهة النمو السكاني المتزايد، مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية كانت تستحوذ على هذه المشروعات لحصد العوائد الضخمة، واستنزاف خيرات القارة، خاصة وأنهم يجلبون معهم كامل معداتهم وعمالتهم، وجميع مواد البناء الخاصة بالمشروع.

منح 7% أفضلية للشركات الأفريقية في العطاءات الممولة من بنك التنمية الأفريقي

ولفت إلى أن مفوضية البنية التحتية والنقل للأمم الأفريقية وافقت على مطلب الاتحاد حيث تم منح نسبة أفضلية 7% للشركات الأفريقية في العطاءات الممولة من بنك التنمية الافريقي، وأيضا الموافقة على ان يكون للشركات الشركات الأجنبية التي يرسو عليها العطاء شريك أفريقي من نفس بلد المشروع وإلزامها باستخدام العمالة الأفريقية، ومواد البناء المحلية الصنع لتشغيل المصانع والأيدي العاملة الأفريقية توفيرا لفرص العمل والقضاء على الفقر والبطالة، وتحقيق الامن الاقتصادي والمجتمعي، وتوفير احتياطيات النقد الأجنبي.

وأضاف أنه تم إقامة تحالفات وتكتلات كبرى بين شركات المقاولات المصرية والأفريقية لتنفيذ العديد المشروعات الكبري داخل أفريقيا، منوهاً إلى ضرورة تاهيل شركات المقاولات الأفريقية وتطوير قدراتها الفنية والاهتمام بالتدريب الفني حتى تستطيع تنفيذ الإنشاءات المستدامة والمباني الخضراء ومواصفاتها التصميمية ومراعاة التغيرات المناخية.

وتابع: تواجه القارة الأفريقية سوف تواجه عوامل التصحر وندرة المياه بسبب التغيرات المناخية، لذا سيتم استضافة رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والخبراء المتخصصين لإلقاء محاضرات عن هذه الموضوعات لشركات المقاولات، موضحا استعداد الاتحاد الأفريقي والاتحاد المصري والاتحاد المغربي للمقاولين لتوفير برامج تدريبية متخصصة في المجال الفني والعقود وادارة المشروعات للدول الافرقية.

وأشار إلى أن أفريقيا تحتاج بشدة إلى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الطرق ثم مشروعات الاسكان.

وأوضح أن مصر ساهمت بقوة في تأسيس اتحاد مقاولي الدول الاسلامية، وتم اختياره رئيسا فخريا للاتحاد وتعيين ثلاثة نواب لرئيس الاتحاد الاسلامي من افريقيا، كما يتم دعم واستضافة مقر اتحاد المقاولين العرب والمشاركة في فعالياته لفتح الاسواق العربية والاسلامية امام شركات المقاولات المصرية.

وأشار إلى أنه التقى بالرئيس السنغالي ماكى سال خلال زيارته للقاهرة، وذلك في إطار فتح أسواق عمل جديدة لشركات المقاولات ومواد البناء المصرية بالقارة الأفريقية، وتقوية فرص الشراكة بين مصر والدول العربية والافريقية، والاستفادة من الصناديق العربية والأفريقية، ودعم فرص المستثمرين ورجال الأعمال المصريين في افريقيا من خلال منح التسهيلات الملائمة، إذ تم الاتفاق على تدريب المهندسين والفنيين بالحكومة وشركات المقاولات السنغالية في مراكز التدريب المصرية، وفتح مجال العمل لشركات المقاولات في السنغال.

ومن جهة أخرى، تم تنفيذ عدة دورات تدريبية للكوادر الهندسية من دولة زامبيا بالتنسيق بين الاتحاد الأفريقي وسفير زامبيا بالقاهرة، مشيراً إلى أن الاتحاد بتدريب المهندسين والفنيين من الدول الأفريقية على اعمال المقاولات فى القاهرة ، وسيقوم هذا الاتحاد بالاشتراك مع وكالة التنمية الافريقية بوزارة الخارجية المصرية بتحمل تذاكر السفر ونفقات التدريب.

زيارة وزير الإسكان الإيفواري للعاصمة الإدارية الجديدة

واضاف أنه التقي بوزير الاسكان الايفواري حيث أطلعه على المشروعات المصرية القومية الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة والمبانى الحديثة التى تم اقامتها ، وأبدى إعجابه بسرعة التنفيذ وجودة المبانى وحداثتها، وزار أيضاً مشروعات الإسكان الاجتماعى وأبدى رغبته فى إقامة مثل هذا النموذج فى بلاده.

ودعا شركات المقاولات ومواد البناء والمكاتب الاستشارية المصرية إلى كوت ديفوار للتعاون المشترك، وبالفعل تمت ترتيب زيارة بعض شركات المقاولات ومواد البناء والمكاتب الاستشارية المصرية إلى كوت ديفوار، إذ اتضح أن هناك فرص واسعة لبناء الاسكان الاجتماعي والمستشفيات ومشروعات الكهرباء، وتم تمويل مشروعات مشاركة للشركات المصرية مع الحكومة الايفوارية وتوقيع عقود بذلك.

رئيس الاتحاد الأفريقي للمقاولين يدعو للاطلاع على التجارب المصرية

وفي ذات السياق، قام رئيس الاتحاد الافريقي للمقاولين بدعوة الوزراء وكبار المسئولين بافريقيا من دول زيمبابوي وانجولا وزامبيا للاطلاع علي التجارب المصرية في مجال الاسكان والبني التحتية والمشروعات التنموية الكبري، وابدي الجميع اعجابه بمستويات التنفيذ المتميزة، وتم دعوة شركات المقاولات ومواد البناء المصرية إلى هذه الدول، حيث اتفق على التعاون المشترك في مجال البناء والتشييد، وإقامة شراكات بين كبار المستثمرين ورجال الإعمال المصريين والافارقة، و إتاحة فرص التمويل خاصة فى الاسكان والمقاولات.

وقال المهندس عبدالحق العرايشي نائب رئيس اتحاد المقاولين بالمغرب إن حجم المشروعات الضخمة في القارة تحتاج غلى مزيد من التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية، وسيكون ذلك عن طريق تشجيع عمل شراكات بين الشركات الأفريقية، فهي الطريق المؤهل للحصول على تنفيذ المشروعات، كما أن ذلك الأمر يحتاج أيضا إلى توفير التمويلات اللازمة لشركات المقاولات من مؤسسات التمويل الأفريقية والعربية، وتطوير وهيكلة الشركات والارتقاء بقدراتها ورفع مستويات الكوادر الفنية والادارية لتكون قادرة علي منافسة الشركات الاجنبية ذات الامكانيات الكبري والمدعومة من بلدانها.

وأشاد المهندس عبدالمجيد كوشير رئيس اتحاد المقاولين الليبي بمساندة مصر ودعمها الفني والمادي للاتحاد الأفريقي والاتحاد العربي والاتحاد الاسلامي للمقاولين.

15 مليار دولار حجم أعمال شركة المقاولات المصرية في ليبيا

وأوضح عبدالمجيد أن شركات المقاولات المصرية فازت بعقود في دولة ليبيا قيمتها 15 مليار دولار موجها نصيحة للشركات المصرية الراغبة في الدخول بالسوق الأفريقية إلى ضرورة التحالف مع شريك ليبي وان تكون مؤهلة فنيا ومادبا لتنفيذ المشروعات الكبري خاصة وان ليبيا ترحب بشركات المقاولات المصرية للعمل في السوق الليبية.

كما رحب ممثلو دول الكاميرون وبينين وغانا بعقد تحالفات وشراكات مع الشركات الافريقية خاصة المصرية لتنفيذ المشروعات الكبري والهامة في دولهم مطالبين الاتحاد الافريقي بتوفير التدريب الملائم لشركاتهم للارتقاء بقدراتهم الفنية والادارية.

مشروعات كبرى في دول تشاد والكاميرون وغينيا وبوركينا فاسو متاحة أمام شركات المقاولات الافريقية

وقال المهندس رضا عزيز رئيس اتحاد المقاولين الجزائري: يجب التنسيق والتكامل بين الدول الافريقية والاستفادة بالمميزات النسبية لكل دولة خاصة في مجال البناء والتشييد حتى تستطيع القارة مواجهة التحديات الاقتصادية والتغيرات العالمية.

وقال رئيس اتحاد المقاولين بتشاد المهندس إدريس صالح: يجب التركيز علي مشروعات الطرق وتنمية البنية التحتية في القارة الأفريقية موضحا حاجة دولة تشاد لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى ومرحبا بدخول الشركات الافريقية إلى السوق التشادي بدلا من الشركات الاجنبية.

وقال المهندس عبده صالح دولة تشاد: يجب علينا كدول افريقية ان نعتمد علي بعضنا البعض والمشاركة كافارقة في مجال البناء والتشييد خاصة واننا كدولة تشاد لدينا مشروعات كثيرة في الطرق والبنية التحتية.

وقال رئيس اتحاد المقاولين بدولة بوركينا فاسو: يجب علينا الاهتمام بالتعاون في تنفيذ المشروعات والتعاون في التدريب مشيدا بدور اتحاد المقاولين الأفريقي في التنسيق بين الاتحادات الافريقية وتنمية وتطوير قطاع المقاولات الافريقية.

وقال رئيس اتحاد المقاولين بدولة غينيا كوناكري: يجب علينا المساهمة في تنمية دولنا بانفسنا كي يكون خير القارة لابنائها ويجب الاهتمام بالتدريب حيث هو مستقبل قارتنا الأفريقية.