عقـــارات

«15 مايو» يرصد مليار جنيه لصالح المرافق واستكمال مشروعات الإسكان

تخصيص 8 قطع أراض بآلية التخصيص الفورى للأراضى بأنشطة خدمية
محمود زكي 6:57 ص, الأربعاء, 17 مارس 21 6:57 ص, الأربعاء, 17 مارس 21

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رصد جهاز تنمية مدينة 15 مايو نحو مليار جنيه لتنفيذ الخطة المتوقعة للمشروعات خلال العام المالى القادم 2021/2021.

وقال المهندس سيد همام رئيس جهاز المدينة إن تكلفة تنفيذ خطة العام المالى القادم تشمل استكمال مشروعات الإسكان فى المدينة بالإضافة إلى تنفيذ أعمال مرافق بالتوسعات الخاصة بالمدينة.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ شبكات صرف صحى وكذلك محطة كهرباء خلال العام المذكور إضافة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من محطة مياه الشرب بمنطقة 6000 فدان والتى تبلغ طاقتها 250 ألف متر مكعب.

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وأشار رئيس جهاز المدينة أنه تم تخصيص 8 قطع أراض بآلية التخصيص الفورى للأراضى وذلك بأنشطة خدمية متنوعة شملت عمرانى متكامل وتجارى وإدارى وعدد من المشروعات الخدمية.

كان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق أيضاً على تخصيص 34 قطعة أرض بـ14 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة (مصانع – تجارى إدارى سكنى – مركز طبى – مخبز – أمن غذائى)، وذلك فى إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.

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وشملت الموافقة تخصيص قطعة أرض بمساحة 1154 م2، لإقامة نشاط تجارى فى مدينة 15 مايو.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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