15 ماركة ضمن أغلى العلامات فى العالم لعام2021

أعلنت مؤسسة «انتربراند الأمريكية» فى تقريرها السنوى عن أغلى 100 علامة تجارية فى العالم مشاركة 15 ماركة سيارات فى القائمة بقيمة إجمالية بلغت 305.6 مليار دولار، مقارنة بقيمتهم خلال العام الأول من الجائحة والتى سجلت 270.8 مليار دولار أمريكى، بنمو بلغ %13.

وتعتمد مؤسسة إنتربراند الأمريكية فى تصنيف وتقييم العلامات التجارية بصناعة السيارات على عدة عوامل، من أهمها قدرة الشركات على اجتذاب العملاء، ونشاط العاملين بها، والإلتزام بالمسئولية تجاه المستهلكين، وغيرها.

وأظهر تقرير «انتربراند» قدرة شركات السيارات على تجاوز أزمة تراجع معدلات إنتاج المركبات، والذى شهدته الصناعة العام الماضى بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا، علاوة على هبوط الطلب، مما أثر على تقييم علاماتها التجارية خلال 2020، بإستثناء شركة صناعة السيارات اليابانية هوندا، والتى استمر تراجع قيمتها هذا العام بنسبة تصل إلى %2.

وتربعت «تويوتا» على قمة أغلى العلامات التجارية للسيارات فى العالم وفقًا لتقرير انتربراند، بعد أن صعدت قيمتها إلى 54.1 مليار دولار هذا العام، مقارنة بقيمتها فى 2020، والتى سجلت 51.6، بنسبة نمو %5، كما حافظت «مرسيدس – بنز» على المركز الثانى فى القائمة بعد نمو قيمة علاماتها التجارية %3، لترتفع إلى 50.9 مليار دولار، مقارنة بقيمتها خلال العام الماضى، والتى قدرت بـ 49.2 مليار دولار.

واستقر ترتيب شركة صناعة السيارات الألمانية الرياضية الفاخرة «بى إم دبليو» فى المركز الثالث بعد أن صعدت قيمتها بنسبة تصل إلى %5 هذا العام، لترتفع إلى 41.6 مليار دولار، مقابل 39.7 مليار دولار خلال العام الأول من تفشى وباء كورونا.

«تسلا» تتقدم مركزين

تقدم ترتيب تسلا أكبر منتج للسيارات الكهربائية فى العالم، فى قائمة ماركات السيارات الأغلى قيمة هذا العام إلى المركز الرابع، بعد أن كانت فى عام 2020 تحتل المرتبة السادسة، على خلفية نمو قيمتها 3 أضعاف بنسبة تصل إلى %184، لتصبح بذلك أكثر العلامات التجارية بصناعة السيارات نموًا هذا العام.

وبلغت قيمة العلامة التجارية لـ «تسلا» هذا العام 36.3 مليار دولار، مقارنة مع قيمتها خلال العام الماضى، والتى سجلت 12.8 مليار دولار.

وتراجع ترتيب «هوندا» اليابانية من المركز الرابع فى 2020، إلى المركز الخامس هذا العام، بعد أن هبطت قيمتها بنسبة تصل إلى %2، لتتراجع إلى 21.3 مليار دولار، مقارنة بقيمتها العام الماضى، والتى بلغت 21.7 مليار دولار.

كما هبط ترتيب العلامة الكورية «هيونداى» من المركز الخامس خلال عام 2020، إلى المركز السادس هذا العام، رغم نمو قيمتها بنسبة تصل إلى %6، لترتفع إلى 15.2 مليار دولار، مقابل 14.3 مليار دولار خلال العام الماضى.

أودى بالمركز السابع

ارتفع ترتيب «أودى» فى قائمة العلامات التجارية الأغلى قيمة فى صناعة السيارات هذا العام إلى المركز السابع، بعد أن كانت بالمركز الثامن العام الماضى، بعد نمو قيمتها بنسبة تصل إلى %8، لترتفع إلى 13.5 مليار دولار، مقارنة مع قيمتها العام الماضى والتى بلغت 12.4 مليار دولار.

وصعد أيضا ترتيب «فولكس فاجن» الألمانية إلى المركز الثامن، بعد أن كانت تاسعا العام الماضى، على خلفية نمو قيمتها %9 هذا العام، لتقفز إلى 13.4 مليار دولار، مقابل 12.3 مليار دولار خلال عام 2020.

وهبط ترتيب صانع السيارات الأمريكية «فورد» إلى المركز التاسع بعد أن كانت بالمرتبة السابعة العام الماضى، على الرغم من نمو قيمة علامتها التجارية بنسبة تصل إلى %2، لترتفع إلى 12.9 مليار دولار، مقابل 12.6 مليار دولار خلال عام 2020.

«بورش» تستقر بالمركز العاشر

حصلت «بورش» على المركز العاشر دون أن تحدث أى تغيرات فى ترتيبها فى قائمة ماركات السيارات الأغلى قيمة فى العالم هذا العام، على الرغم من نمو قيمتها بنسبة تصل إلى %4، لتسجل 11.7 مليار دولار، مقارنة مع قيمتها العام الماضى، والتى سجلت 11.3 مليار دولار.

وجاءت «نيسان» فى المركز الـ 11 فى القائمة بقيمة 11.1 مليار دولار أمريكى، مقابل 10.6 مليار دولار خلال عام 2020، بنمو %5.

«فيرارى» ترتفع %12

ارتفعت قيمة صانع السيارات الإيطالية الرياضية فائقة السرعة «فيرارى» هذا العام بنسبة تصل إلى %12 لتصبح أعلى نموًا بين صناع المركبات فى العالم بعد «تسلا».

وبلغت قيمة العلامة الإيطالية هذا العام 7.2 مليار دولار، مقارنة مع قيمتها العام الماضى، والتى بلغت 6.4 مليار دولار، لتقتنص بذلك المركز الـ 12 فى القائمة.

وحصلت «كيا» على المركز الـ 13 فى القائمة بقيمة بلغت 6.1 مليار دولار خلال عام 2021، مقارنة مع قيمتها العام الماضى، والتى سجلت 5.8 مليار دولار، بنمو %4، فيما جاءت «مينى» بالمركز الـ 14 بقيمة بلغت 5.2 مليار دولار، بنمو %5 عن قيمتها فى 2020.

واستقرت قيمة العلامة الإنجليزية «لاند روفر»، والمتخصصة فى إنتاج السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs، عند مستوى 5.1 مليار دولار دون أى تغير، لتكون بذلك فى المرتبة الـ 15 فى قائمة ماركات السيارات الأغلى قيمة هذا العام.