15 فبراير.. أخر موعد للتقدم للمنح اليابانية

المال - خاص تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا، من الدكتور حسام الملاحى، مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، حول المنح الدراسية المقدمة من الحكومة اليابانية لدراسة اللغة اليابانية لعام 2018. وأشار التقرير إلى أن أخر موعد للتقدم ل

المال – خاص

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا، من الدكتور حسام الملاحى، مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، حول المنح الدراسية المقدمة من الحكومة اليابانية لدراسة اللغة اليابانية لعام 2018.

وأشار التقرير إلى أن أخر موعد للتقدم لهذه المنح 15 فبراير 2018، على أن يتم تقديم الأوراق والمستندات لسفارة اليابان بالقاهرة مباشرة، علمًا بأنه يمكن الحصول على استمارة التقدم من خلال موقع سفارة اليابان بالقاهرة.

وأضاف التقرير أن هذه المنح للطلاب المصريين الراغبين فى استكمال دراسة اللغة اليابانية، من خلال برنامج (Japanese Studies Student).

يذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل آية نفقات لهذه المنح.