15 عضوًا يتقدمون بطلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية

أغلقت يوم أمس الأربعاء باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، والتى شهدت تقدم 15 مرشحا لانتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، البالغ عددها 9 مقاعد.

وتقدم 15 عضوا بطلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الغرفة التجارية بالإسكندرية بعضهم من أعضاء المجلس الحالى وعدد من أعضاء ورؤساء مجالس إدارت بعض الشعب النوعية .

وتقدم كافة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية الحالى بأرق ترشحهم وهم احمد حسن احمد حسن ، احمد محمد احمد الوكيل ، احمد محمج عبد المعبود عبد اللطيف صقر، شريف فخري بقطر روفائيل – عمر خميس عمر محمد وشهرته عمر الغنيمي ، عمرو احمد مصيلحي علي .

كما تقدم باقى أعضاء مجلس إدارة الغرفة الحالىبطلبات ترشح للدورة الجديدة و هم : محمد السيد زكي السيد المازني وشهرته ياسر المناويشي ، محمد حسين ماهر صادق حفني ، محمد علي مسعد احمد فتح الله

كما تقدم أعضاءجدد بطلبات ترشح لعضوية المجلس والمرشحون الجددوهم ابراهيم محمد ابو الحسن عبد الرحمن وشهرته ابراهيم ابو الحسن ، اشرف مصطفي السيد عارف سلامة، حازم مصطفي السيد المنوفي، خالد رمضان حسنين محمود ، محمد احمد عبد العزيز برسي وشهرته محمد البرسي ، مصطفي محمود حامد يوسف.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى فى تصريحات سابقة أن مكاتب السجل الرئيسية مفتوحة خلال الخمس أيام عمل التي تسبق أجازات العيد من الساعة الثامنة صباحا لتلقى طلبات الترشح في السبع وعشرين محافظة وحتى نهاية ساعات العمل الرسمية.

وكان المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قد قرر بأن غلق باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الغرف التجارية على مستوى الجمهورية يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري مع انتهاء يوم العمل، حيث تم فتح باب الترشح يوم الأربعاء 12 أبريل الجاري لمدة خمسة أيام عمل، وذلك أمام رئيس لجنة الجدول مدير مكتب السجل التجارى الرئيسى بكل محافظة، لمن تنطبق عليهم شروط الترشح طبقا لقانون الغرف التجارية والمدرجين بالجداول الانتخابية.

ومن جانبه أشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى انه سيتم انتخاب 194 عضو في ال 27 غرفة بواقع 11 بالقاهرة و9 بالإسكندرية.

وأوضح “عز” أنه بعد انتهاء المدة القانونية سيتم إعلان أسماء المرشحين بكل محافظة، ثم يتم تلقى الطعون وعرضها على اللجنة المحددة بالمادة الثامنة من قانون الغرف ويكون قرارها بقبول أو رفض الطعن نهائي ثم إعلان الكشوف النهائية التي تجرى عليها الانتخابات يوم السبت الموافق 17 يونيو المقبل وهو الموعد المحدد بقرار وزير التجارة والصناعة، الذى يقوم بإصدار قرار بتعيين نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين مع المنتخبين يقوموا بانتخاب رئيس وأعضاء هيئات مكاتب الغرف.

كما أشار “عز” إلى أن قرار وزير التجارة والصناعة قد حدد عدد اللجان الانتخابية بكل محافظة بعد ان تم تنقيح الكشوف الانتخابية وحذف المتوفين والسجلات المنتهية، وتحددت اللجان فى الغرفة التجارية بالإسكندرية والتى تجرى الانتخابات فيها أمام 10 لجان والناخبين 44 ألفا و364 ناخبا.