15 شركة في ورشة اتصال عن إستراتيجيات التفاوض‎



المال – خاص



نظمت جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات، ورش عمل تدريبية عن مهارات وإستراتيجيات فن التفاوض Strategic Negotiation للشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى شارك فيها 15 شركة من الأعضاء في جمعية اتصال.



وتناولت ورشة العمل التى حاضرت فيها الدكتورة عبير مصطفى، العضو المنتدب لشركة effective Biziness، والتى تعد أحد أعضاء جمعية اتصال، عددًا من المفاهيم المختلفة، أبرزها مفهوم التفاوض، ومتطلبات التفاوض الفعال، وصفات المفاوض، والتخطيط والإعداد لعملية التفاوض، وتحليل وتقييم الطرف الآخر، والسلوك التفاوضي، وأهم إستراتيجيات التفاوض، وتوقيع الاتفاق أو العقد.



أكد محمد سعيد، رئيس شعبة البرمجيات بجمعية اتصال، حرص الجمعية على رفع كفاءة الشركات الأعضاء فيها، ومنحهم مزايا تنافسية عن الآخرين من خلال تقديم المساعدة لهم في طرق وأساليب التفاوض الفعال، وهو ما يعود بالمنفعة على الشركة أو المؤسسة في زيادة حجم عملياتها، خاصة إذا كان التفاوض يتم على أسس وأساليب علمية، مشيرا إلى أن نجاح 50% من أي عملية تجارية يتوقف في الأساس على أسلوب التفاوض”.

وأضاف سعيد فى بيان صحفى اليوم، أن ورشة العمل تأتي في إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة الكوادر الداخلية داخل شركات البرمجيات وأهمها القطاع التجاري، حيث تسعى شعبة البرمجيات لتقديم سلسلة من ورش العمل التي تهدف لرفع مستوى الكوادر في المهارات الأساسية المطلوبة لأداء عملهم بكفاءة ومن أهم هذه المهارات مهارات التفاوض وبخاصة على المستوى الاستراتيجي للإدارات العليا، وذلك لأهميتها في مساعدة الشركة في فتح الأسواق الجديدة والتفاوض مع الشركاء والعملاء، بما يسهم في دعم وإنجاح الشركات وتحسين أدائها السوقي وترتكز أنشطة شعبة البرمجيات بجمعية اتصال في دعم الأنشطة التي ترتكز على استهداف الأسواق المحلية في المرحلة الحالية والخارجية في المراحل التالية”.