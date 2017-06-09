15 شركة سيارات تقع في فخ الركود.. ونجاة اثنتان

أحمد شوقي وشريف عيسى وأحمد عوضكشفت نتائج أعمال قطاع السيارات عن الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، عن تراجع مبيعات 15 شركة؛ بنسب وصلت لـ 90%، فيما تمكنت شركتان فقط من الهروب من فخ الركود.ويعود استمرار التراجع في المبيعات إلى عدم عوامل، أبرزها: بتدبير العملة اللازمة لفتح الاعتمادات المستند

أحمد شوقي وشريف عيسى وأحمد عوض

كشفت نتائج أعمال قطاع السيارات عن الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، عن تراجع مبيعات 15 شركة؛ بنسب وصلت لـ 90%، فيما تمكنت شركتان فقط من الهروب من فخ الركود.

ويعود استمرار التراجع في المبيعات إلى عدم عوامل، أبرزها: بتدبير العملة اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المكونات أو السيارات الكاملة، والارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار، وعدم التشغيل الكامل للطاقات الانتاجية بخطوط التجميع لدى الشركات المحلية، نظرًا لعدم توفر المكونات بشكل كاف؛ فضلًا عن المشكلات الخاصة بالتراخيص للسيارات الأجرة ومشكلات ترخيص الـ 7 ركاب كملاكي؛ نظرًا لامتناع بعض المحافظات عن ترخيصها نظرًا لقيام بعض الملاك بتشغيلها كسيارة أجرة.

ويقول محمد الشوربجي- موزع سيارات، إن الفترة الماضية شهدت ركودًا حادًا في المبيعات؛ موضحًا أن السوق بدأ يتحرك منذ نحو 10 أيام على خلفية العروض والخصومات التي تطرحها الشركات؛ مشيرًا إلى أنه لا يتم تنفيذ طلبات شراء بالنسبة لكافة الاستفسارات من العملاء؛ حيث لا يتعدى بعضها مجرد السؤال؛ لكنه يعتبر مؤشرا على احتمال الحركة وتنفيذ قرارات شرائية؛ خاصة أن الفترة الراهنة تشهد امتحانات الثانوية العامة وبعض الجامعات.

وأوضح أن الشركات التي تطرح طرازات تنتمي للعديد من الفئات والشرائح السعرية والفنية، تتمكن من استيعاب التحديات في السوق والتعامل معها وتقليل حجم الخسائر؛ بخلاف الشركات التي تتركز طرازاتها في شريحة معينة.

ولفت إلى أن صدارة نيسان للسوق وتمكنها من تحقيق نوع من الاستقرار لمبيعاتها، حيث لم تنخفض سوى بـ 13%، يعود إلى مناسبة أسعارها وتنافسيتها في الشرائح المختلفة للسيارات فضلًا عن تنوع ممتلكاتها ومخاطبتها العديد من شرائح العملاء.

ولفت لارتفاع الطلب على طرازاتها مثل صني وسنترا وقاشقاي، رغم المشكلات التي واجهتها الشركات خلال الفترة الماضية وعجز الانتاج لبعض الطرازات المحلية.

ولفت إلى أن نيسان صني تعتبر من أرخص السيارات الأوتوماتيك الموجودة في مصر، فبعد الزيادات التي شهدتها لا زال سعرها 195 ألف جنيه، موضحًا ان العميل يفضلها على السيارات التي تقترب معها في الأسعار؛ سواء الكورية أو الأمريكية، وفيما يلي استعراض لمبيعات 17 شركة سيارات:

رغم الحملات الترويجية.. تجمد مبيعات “سكودا” عند 30 سيارة

رغم الحملات الترويجية التي تم تدشينها خلال الشهور الأخيرة؛ فشلت شركة أرتوك أوتو في بيع سيارات العلامة التشيكية سكودا خلال شهري مارس وأبريل الماضيين؛ لتتجمد مبيعاتها عند 30 سيارة فقط؛ تم بيعها خلال فبراير الماضي؛ في حين بلغت مبيعات العلامة التجارية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الماضي 661 سيارة؛ ليصل التراجع في المبيعات إلى 631 سيارة بنسبة 95%. وكانت شركة أرتوك أوتو قد أطلقت حملات ترويجية بداية العام الجاري تؤكد على أنها المسئولة عن تسويق سيارات سكودا في مصر، وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار. وجاء ذلك على خلفية صراعها مع شركة فولكس فاجن العالمية المالكة للعلامة التشيكية سكودا؛ بعد إلغاء الأخيرة العقد المبرم بين الطرفين وتوقيع عقد جديد مع شركة كيان إيجيبت. لكن يبدو أن القلق يساور العملاء بشان حيازة سيارة سكودا؛ خاصة بعد مواجهة العديد من الملاك الحاليين مشكلات تتعلق بالحصول على خدمات ما بعد البيع والصيانة بسبب عدم توفر قطع الغيار. وحول ذلك يقول مصدر بشركة أرتوك إيجيبت إن الشركة الأم لا يمكن أن تسمح بتضرر العملاء من الصراع حول التوكيل؛ حتى لا تتأثر سمعة العلامة التجارية في السوق المصرية. وأشار إلى أن الصراع حول بعض العلامات التجارية الأخرى في السوق المحلية خلال السنوات السابقة لم يؤثر على حقوق العملاء وإمكانية حصولهم على خدمات ما بعد البيع والصيانة، مضيفًا أن هذه العلامات باتت أقوى مع الوكلاء الجدد. لكن المصدر أكد أن شركة أرتوك أوتو لا زالت الوكيل الحصري للعلامة التجارية سكودا كما انها تتمتع بحق تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة. ولفت إلى أن المتاح بالشركة حاليا هو طراز أوكتافيا فقط؛ ويصل سعره للفئة الأولى إلى 390 ألف جنيه وللفئة الأعلى إلى 490 ألف جنيه، ويتم التسليم فورًا مضيفًا أنه توجد خصومات كبيرة متاحة عند إتمام عمليات الشراء. ويوضح الجدول التالي التطور في مبيعات طرازات سكودا خلال الشهور الأربعة الأولى من 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من 201: الطراز مبيعات 2017 مبيعات 2016 التغير في المبيعات معدل التغير% أوكتافيا A7 29 626 -597 -95 يتي سافاري 1 2 -1 -50 أوكتافيا كومبي A7 0 6 -6 -100 رابيد 0 21 -21 -100 رابيد SPACEBACK 0 6 -6 -100 الإجمالى 30 661 -631 -95 إعداد – المال المصدر : أميك التراخيص تهوي بمبيعات “القصراوي” من جولدن دراجون 64% تراجعت مبيعات العلامة التجارية جولدن دراجون خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، إلى 503 سيارة مقابل 1409 خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع 906 سيارة بنسبة انخفاض 64%، وفق ما أظهره تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك. وارجع مصدر مسئول بشركة القصراوي تراجع مبيعات الشركة من ميكروباص جولدن دراجون إلى وقف تراخيص الأجرة من قبل الإدارة العامة للمرور؛ بحيث لم يعد باستطاعة أحد ترخيص سيارة جديدة إلا إذا تمكن من الحصول على ترخيص لسيارة قديمة في إطار سياسة إحلال وتجديد القطاع والمتبعة من قبل الدولة. ولفت إلى أن السيارة متوفرة في مصر حاليًا بكافة معرض الشركة وبمعارض الموزعين وتتراوح أسعارها بين 179 ألف جنيه للنسخة المزودة بمحرك يعمل بالبنزين و205 ألف جنيه للنسخة الديزل. وأضاف أنه يمكن شراء السيارة من خلال الدفع بنظام الكاش أو التقسيط من خلال عدة بنوك يتم التعامل معها مثل الصندوق الاجتماعي وبنك التنمية الزراعي. وأوضح أنه يتم تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة من خلال مركز خدمة تابع للشركة بمنطقة أبو رواش؛ مشيراً إلى أن الشركة تتوجه للتوسع في إقامة مراكز الصيانة بالوجه البحري والوجه القبلي للوصول لأكبر عدد من العملاء. ويوضح الجدول التالي التغير في مبيعات القصراوي من أتوبيسات جولدن دراجون خلال الشهور الأربعة الأولى من 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من 2016: العلامة التجارية مبيعات 2017 مبيعات 2016 التغير في المبيعات معدل التغير% أتوبيسات جولدن دراجون (هايس) 503 1409 -906 -64 إعداد “المال”.. المصدر: “أميك” العملة والأسعار تهويان بمبيعات “غبور أوتو” 64% تراجعت مبيعات شركة جي بي غبور أوتو وكلاء هيونداي وشيري وجيلي ومازدا من السيارات الملاكي والتجارية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 64% مقارنة بالفترة ذاتها من 2016؛ لتصل إلى 6,2 ألف وحدة مقابل 17,4 ألف وحدة؛ بتراجع يصل إلى 11,2 ألف. وتشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” إلى تراجع مبيعات العلامة التجارية الكورية هيونداي بنحو 68% لتسجل 4068 وحدة خلال الشهور الأربعة الأولى 2017 مقابل 13 ألف خلال الفترة المناظرة من العام الماضي؛ بانخفاض قدره 8820 سيارة. وكذلك؛ تراجعت مبيعات شيري بنحو 38% لتسجل 1116 وحدة مقابل 1842 سيارة؛ بانخفاض يصل إلى 726 وحدة، كما تراجعت مبيعات جيلي بنسبة 77% بواقع 1061 سيارة لتتوقف عند 319 وحدة مقابل 1380 وحدة. وسجلت مازدا تراجعًا بواقع 34% بعد أن سجلت مبيعاتها 266 وحدة مقابل 401 سيارة بتراجع 135 وحدة. وعلى المستوى التجاري؛ سجلت جي بي أوتو 44 سيارة للعلامة التجارية فولفو مقابل 111 وحدة بانخفاض قدره 67 وحدة؛ بنسبة انخفاض تقارب 60%، كما هبطت مبيعات ميتسوبيشي من 754وحدة إلى 324 وحدة بنسبة تراجع 57% تمثل 430 وحدة؛ فيما سجلت كاري 113 وحدة؛ مقابل 78 وحدة لتصل نسبة النمو بمبيعاتها 45%؛ بواقع 35 سيارة. ويوضح الجدول التالي تطور مبيعات مجموعة جى بى غبور أوتو خلال الشهور الأربعة الأولى من 2017 مقارنه بالفترة المناظرة من 2016: القطاع العلامة التجارية مبيعات 2017 مبيعات 2016 التغير في المبيعات معدل التغير% الملاكي هيونداي 4068 12888 -8820 -68 شيري 1116 1842 -726 -39 جيلي 319 1380 -1061 -77 مازدا 266 401 -135 -34 التجاري فولفو 44 111 -67 -60 ميتسوبيشي 324 754 -430 -57 كاري 113 78 35 45 الإجمالى 6250 17454 -11204 -64 إعداد “المال”.. المصدر: “أميك” وأرجع أحد موزعي السيارات بالسوق المحلية تدني مبيعات جي بي غبور أوتو إلى المشكلات المتعلقة بتدبير العملة اللازمة لسداد مستحقات الشركات العالمية نظير التوريد للسوق المحلية سواء المكونات أو السيارات الكاملة؛ فضلًا عن الركود الذي يجتاح السوق منذ فترة بسبب ارتفاع الأسعار في السوق بشكل عام. وأضاف أن جيلي واجهت بعض التحديات في السوق المحلية خلال الشهور الماضية؛ أبرزها حملة التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي التي لجأ إليها بعض العملاء على خلفية مواجهة بعض المشكلات، ولم تدشن الشركة الوكيل حملة تسويقية مقابلة للرد على هذه الحملة باستثناء التحذير الذي نشرته للقائمين والمشاركين بحملات التشهير. وأضاف أن سعر السيارة مرتفع مقارنة بإمكانياتها؛ فبعد الخصومات يصل سعرها حاليا إلى 150 ألف جنيه؛ فيحينها سيفضل العميل حيازة هيونداي فرنا أو شيفروليه لانوس بهذا المبلغ؛ خاصة أن عقلية العميل المصري لا زالت متخوفة من المنتجات الصينية. وأوضح أن الوكيل يبدو أنه يعطي الأولوية لسيارات شيري وخاصة إنفي التي تعتبر فرس الرهان بالنسبة للسيارات الصينية لدى “غبور” خلال الفترة المقبلة. ندرة الطرازات تهوي بمبيعات “بيجو” 90% هوت مبيعات العلامة التجارية الفرنسية بيجو خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 90% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ لتسجل 160 وحدة فقط مقارنة بـ 1584وحدة؛ بتراجع يصل إلى 1424 سيارة. وقد تسبب في هذا الانخفاض؛ التراجع الكبير لعدد من طرازات “بيجو” مثل 301 التي هوت مبيعاتها إلى 103 وحدة مقابل 765 سيارة؛ بتراجع 662 وحدة؛ بنسبة انخفاض 86%. وكذلك تراجعت مبيعات بيجو 508 إلى 23 وحدة فقط مقابل 386؛ بانخفاض قدره 363 وحدة بنسبة 94%، كما هوت بيجو 3008 من 211 سيارة إلى 7 سيارات فقط بنسبة 97% بتراجع 204 وحدة. وانخفضت مبيعات بيجو 2008 إلى 11 سيارة فقط مقابل 211 خلال الشهور الأربعة الأولى من 2016 بتراجع 188 وحدة بنسبة 94%، في حين قفزت بيجو 301 بمبيعاتها من سيارة واحدة خلال يناير 2016 إلى 81 سيارة خلال الشهر ذاته من العام الجاري؛ لتعتبر بذلك السيارة الوحيدة التي نجت من فخ التراجع الذي طوق جميع طرازات العلامة الفرنسية بمصر. وسجلت بيجو 208 ثلاث وحدات مقابل 4 وحدات؛ بنسبة انخفاض 25%؛ ولم تسجل بيجو 308 مبيعات على الإطلاق خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري في حين بلغت مبيعاتها خلال الفترة المناظرة من العام الماضي 5 وحدات. في المقابل؛ ارتفعت مبيعات بيجو 5008 من 4 وحدات إلى 13 سيارة بنسبة نمو 225% بزيادة 9 وحدات. وأوضح محمد الشوربجي- موزع سيارات أن السبب في التراجع الكبير الذي تعرضت له مبيعات العلامة الفرنسية بيجو هو عدم توفر طرازاتها في السوق المحلية بشكل كامل لتلبية الطلب عليها. وأشار إلى أن سيارات بيجو تشهد إقبالًا كبيرًا من العملاء بسبب إمكاناتها ومناسبة أسعارها لشرائح مجتمعية عديدة. وأضاف أن أزمة بيجو في السوق المحلية بدأت منذ نحو عام ونصف منذ اشتعال أزمة تقلبات أسعار الصرف في السوق المحلية؛ حيث أصبحت طرازاتها نادرة جدًا في المعارض؛ لكنها كانت متوفرة بكافة طرازاتها قبل ذلك. ولفت إلى أن الشركة اعتمدت على مخزونها في تشغيل المعارض وتوفير الكميات المطلوبة للموزعين بداية العام الماضي لكن الأمر اختلف بعد ذلك؛ مما أعطى فرصة للسيارات المنافسة لجذب شريحة من عملاء بيجو. ويوضح الجدول التالي تطور مبيعات العلامة الفرنسية خلال الشهور الأربعة الأولى من 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من 2016: الطراز مبيعات 2017 مبيعات 2016 التغير في المبيعات معدل التغير% 301 103 765 -662 86 508 23 386 -363 -94 3008 7 211 -204 -97 2008 11 199 -188 -94 208 3 4 -1 -25 5008 13 4 9 225 308 0 5 -5 -100 الإجمالي 160 1584 -1424 -90 إعداد “المال”.. المصدر: “أميك” قلة الإنتاج يهوي بمبيعات “المنصور” 46,5% سجلت شركة المنصور للسيارات تراجعًا في مبيعاتها من سيارات العلامتين التجاريتين شيفروليه وأوبل بنسبة 46,5% خلال الشهور الأربعة الأولى من 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ لتصل مبيعاتها الإجمالية إلى 8,9 ألف وحدة مقابل 16,6 ألف وحدة؛ بانخفاض قدره 7,7 ألف سيارة. وتشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” إلى انخفاض مبيعات العلامة الأمريكية شيفروليه من 13,9 ألف وحدة إلى 7,4 ألف وحدة فقط بتراجع 6,4 ألف؛ بنسبة انخفاض تصل إلى 46%. وكذلك؛ تراجعت مبيعات العلامة الألمانية أوبل بنحو 47% لتصل إلى 1472 وحدة مقابل 2763 وحدة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الماضي؛ بانخفاض 1291 سيارة. ويوضح الجدول التالي التغير في مبيعات “المنصور خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المناظرة من 2016: العلامة التجارية مبيعات 2017 مبيعات 2016 التغير في المبيعات معدل التغير% شيفروليه 7415 13864 -6449 -46 أوبل 1472 2763 -1291 -47 الإجمالى 8887 16627 -7740 -46,5 إعداد “المال”.. المصدر: “أميك” وقال أحد موزعي السيارات إنه رغم تراجع مبيعات المنصور من أوبل وشيفروليه؛ لا زالت تحتل الصدارة في سوق الشاحنات؛ خاصة أنه لا يوجد منافسين بشدة للشركة في هذا المجال فشاحنات نيسان على سبيل المثال لا تتمتع بالتنوع الذي تتميز به شيفروليه خاصة من حيث الأحجام. لكنه أرجع تراجع مبيعات الشركة من السيارات إلى عجز الإنتاج بسبب عدم القدرة على استيراد المكونات بشكل كامل بسبب مشكلات تدبير العملة. وأوضح أن تقلبات أسعار الصرف أدت إلى تحمل الشركة خسائر نتيجة الاضطرار لتدبير العملة بسعر مرتفع لدفع أرباح قديمة؛ قبل التعويم. وأضاف أن تحويلات الشركة من العملة الأجنبية تتوجه لسداد جزء من هذه الأرباح وجزء آخر لاستيراد المكونات؛ فضلًا عن استيراد السيارات الكاملة. 50 % تراجعاً فى مبيعات جاكوار لاند روفر هبط أداء العلامتى جاركوار لاند روفر، التابعة لشركة MTI، للشهر الرابع على التوالى بنسبة بلغت 50%، لتسجل 72 سيارة مباعة خلال الفترة من يناير وحتى ابريل من العام الجارى، مقابل 143 سيارة خلال 2016. وتراجعت مبيعات العلامة الفارهة “جاكوار” بنسبة قدرت بـ 20% لتسجل مبيعاتها 24 وحدة، مقابل 30 سيارة خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم. كما شهدت مبيعات لاند روفر الرياضية الفارهة متعددة الإستخدامات هبوطاً حاداً خلال تلك الفترة، بنسبة 58%، لتتمكن من بيع 48 وحدة فقط. الجدول الأتى يوضح تطور مبيعات جاكوار لاند روفر خلال الفترة من يناير وحتى ابريل من عامى 2016 و2017 : العلامة مبيعات 2017 مبيعات 2016 معدل التغير جاكوار 24 30 -20% لاند روفر 48 113 -58% الإجمالى 72 143 -50% إعداد – المال المصدر : أميك 60 % هبوطاً فى أداء علامات فيات كرايسلر ايجيبت هبطت مبيعات العلامات التابعة لمجموعة فيات كرايسلر إيجيبت FCA بنسبة اقترب من 60%، لتتمكن من بيع 507 سيارة من العلامات التجارية المملوكة لها محلياً خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى، مقابل 1262مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضى، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة بتقرير “اميك”. وشهد أداء كافة العلامات التابعة لـ FCA تراجعاً بنسب كبيرة للغاية تأثراً بتراجع المبيعات، واحجام المستهلك عن الشراء، بإستثناء العلامة الإيطالية فيات والتى احرزت نمواً محدوداً، قدرت نسبته بـ 5%، بعد تمكنها من بيع 251 وحدة خلال العام الجارى، مقابل 239 سيارة مباعة خلال 2016. ولم يتضمن التقرير أيه بيانات عن العلامة الإيطالية الفارهة ألفاروميو، فيما شهدت مبيعات جيب تراجعاً كبيراً، بنسبة 75%، كما هبط أداء فيات بروفيشنال للشاحنات الخفيفة والبيك أب بنسبة 85%. الجدول الأتى يوضح تطور مبيعات فيات كرايسلر ايجيبت خلال الفترة من يناير وحتى ابريل من عامى 2016 و2017 : العلامة مبيعات 2017 مبيعات 2016 معدل التغير ألفا روميو – 13 – فيات 251 239 5% جيب 254 997 -75% فيات بروفيشنال 2 13 -85% الإجمالى 507 1262 -60% إعداد – المال المصدر : أميك مبيعات سوبارو تهبط بأكثر من 70% تراجعت مبيعات العلامة اليابانية “سوبارو” والتابعة لمجموعة أبو غالى موتورز للشهر الرابع على التوالى بنسبة بلغت 86%، لتتمكن من بيع 183وحدة، مقارنه بمبيعات الشهور الأربعة الأولى من العام الماضى، والبالغ إجمالى مبيعاتها 1022سيارة. وتجدر الإشارة إلى انه خلال الفترة الماضية، بدء وكيل سوبارو فى طرح الجيل الخامس الجديد كلياً من امبريزا، فى محاولة للحد من نزيف تراجع المبيعات الذى اصابها، بعد قرارات المركزى بعويم العملة فى الثالث من نوفمبر. 3% تراجعا ًبمبيعات المصرية العالمية للسيارات ساهمت القفزة فى مبيعات العلامة الفرنسية “رينو” فى الحد من التراجع فى أداء مبيعات الشركة العالمية للسيارات، وكلاء رينو وكيا، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى، والتى بلغت 3%، لتتمكن من بيع 3560 وحدة، مقابل 3682 سيارة خلال 2016. ووفقاً لبيانات “اميك”، ارتفعت مبيعات رينو بنسبة بلغت 196%، بعد تمكنها من بيع 1859 وحدة خلال الفترة من يناير وحتى ابريل من 2017، مقابل 902 سيارة خلال العام الماضى. فيما تراجعت “كيا” الكورية بنسبة بلغت 39%%، بإجمالى 1674 وحدة، مقابل 2753 سيارة خلال 2016، كمات ارتفاعت مبيعات هيونداى لوسائل النقل التابعة للشركة بنسبة 13%، بعد قدرتها على تسليم 27 اتوبيسًا. الجدول الأتى يوضح تطور مبيعات EIM خلال يناير العام الجارى مقارنه بعام 2016 : العلامة مبيعات 2017 مبيعات 2016 معدل التغير كيا 1674 2756 -39% رينو 1859 902 196% هيونداى لوسائل النقل 27 24 13% الإجمالى 3560 3682 -3% إعداد – المال المصدر : أميك مبيعات نيسان تتراجع 13% تراجعت مبيعات نيسان – إيجيبت بنسبة 13%، لتسجل بيع 7582 وحدة بمختلف شرائحها خلال الفترة من يناير حتي أبريل الماضي ، مقارنة بإجمالي مبيعاتها، التي بلغت 8715.

وارتفعت مبيعات نيسان ايجيبت من شريحة الملاكي، بنسبة 10% لتبلغ 7354 وحدة مقابل 6634 سيارة، فيما عجزت عن تسجيل أي وحدة من شريحة الميكروباص. كما تراجعت مبيعات نيسان – إيجيبت من فئة “البيك – آب”، بنسبة 88% لتصل إلي 228 وحدة مقارنة بـ 2042 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويوضح الجدول التالي تطور مبيعات نيسان – إيجيبت خلال فترة اﻷربع أشهر اﻷولي من 2016 و2017: العلامة مبيعات 2016 مبيعات 2017 معدل النمو نيسان ملاكى 6634 7354 10% نيسان “ميكروباص“ 39 0 0% نيسان “بيك أب“ 2042 228 -88% الإجمالى 8715 7582 -13% 20 % تراجعًا بمبيعات تويوتا – إيجيبت تراجعت مبيعات شركة تويوتا – ايجيبت، بنسبة 20% مسجلة بيع 3076 وحدة خلال فترة اﻷربع أشهر اﻷولي من العام الجاري، مقارنة بـ 3879 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وشهدت مبيعات تويوتا ايجيبت من قطاع الملاكي، تراجعًا بنسبة 8.2% لتبلغ 2064 سيارة مقابل 2249 وحدة ، فيما تراجعت مبيعات الميكروباص بنسبة 19% لتصل إلي 937 وحدة مقابل 787، كما هبطت مبيعات قطاع البيك – آب بنسبة 91% بواقع 75 وحدة مقابل 843. ويوضح الجدول التالي، معدل تطور مبيعات تويوتا – إيجيبت خلال الفترة من يناير حتي أبريل لـ 2016 و2017: العلامة مبيعات 2016 مبيعات 2017 معدل النمو تويوتا ملاكى 2249 2064 -8.2% تويوتا “ميكروباص“ 787 937 19% تويوتا “بيك أب“ 843 75 -91% الإجمالى 3879 3076 – 20.7% مبيعات دايموند – موتورز تهوي 27.8 % هوت مبيعات “دايموند موتورز” من قطاع سيارات الركوب “الملاكي”، بنسبة 27.8 % لتصل إلي 1823 وحدة خلال الفترة من يناير حتي أبريل من العام الجاري، مقابل بـ 2528 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي

في المقابل، لم تتمكن “دايموند موتورز” من بيع أي وحدة من فئة البيك – آب خلال تلك الفترة، مقارنة ببيع وحدتيين فقط خلال نفس الفترة من 2016. ويوضح الجدول التالي، تطور مبيعات دايموند موتورز خلال الأربع أشهر اﻷولي من 2016 و2017: العلامة مبيعات 2016 مبيعات 2017 معدل النمو ميتسوبيشي ملاكى 2526 1823 27.8%- ميتسوبيشي L200 “بيك أب“ 2 0 0% الإجمالى 2528 1823 27.8%- 86.7% هبوطًا بمبيعات النيل للتجارة والهندسة هبطت مبيعات شركة “النيل للتجارة والهندسة” – وكيل العلامة اليابانية هوندا، بنسبة بلغت 86.7%، لتسجل بيع 14 وحدة فقط ، مقابل 106 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

مبيعات مودرن موتورز تهوي 51% تراجعت مبيعات مودرن موتورز- وكيل العلامة اليابانية سوزوكي، بنسبة 51% بواقع 1549 وحدة خلال فترة اﻷربع أشهر اﻷولي من العام الجاري، مقارنة بـ 3178 وحدة خلال نفس الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجلت مبيعات قطاع سيارات الركوب ” الملاكي”، تراجعًا طفيفًا بنسبة 11%، لتتمكن من بيع 177 وحدة مقابل 199سيارة. وهبطت مبيعات سوزوكي من قطاع الميكروباص، بنسبة 51.6% مسجلة بيع 1160 وحدة مقابل 2400 ميكروباص، كما هبطت مبيعات قطاع “البيك – آب” بنسبة 63% لتبلغ 212 وحدة مقابل 579 سيارة.

ويوضح الجدول التالي تطور مبيعات مودرن موتورز خلال فترة اﻷربع أشهر اﻷولي من 2016 و 2017: العلامة مبيعات 2016 مبيعات 2017 معدل النمو سوزوكي ملاكى 199 177 11%- سوزوكي ميكروباص 2400 1160 -51.6% سوزوكي بيك – أب 579 212 -63% الإجمالى 3178 1549 -51.2% 67.3% تراجعًا بمبيعات بريليانس البافارية تراجعت مبيعات بريليانس البافارية، بنسبة 67.3% مسجلة بيع 97 وحدة، مقارنة بإجمالي 297 أتوبيسًا. وارتفعت مبيعات بريليانس من فئة سيارات الركوب، بنسبة 10% بواقع 22 وحدة مقارنة بـ 20 سيارة ، بينما هبطت مبيعات قطاع الميكروباص بنسبة 72.9% لتبلغ 75 ميكروباص مقابل 277. في المقابل، لم تتمكن “بريليانس البافارية” من بيع أي وحدة من قطاع “البيك – آب” خلال يناير الماضي. وأرجع مصدر مسئول بشركة بريليانس البافارية ، تراجع مبيعات بريليانس البافارية، إلي نقص المعروض من طرازات العلامة الصينية بالسوق مؤكدًا أن الفترة الحالية ترتكز الشركة علي مبيعات العلامات التجارية فقط التي تشهد تحركًا نسبيًا عن الفئات اﻷخري. وكشف عن دخول كميات جديدة من طرازات بريلانس خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن تشهد مبيعات العلامة الصينية ارتفاعًا خلال النصف الثاني من العام الجاري. ويوضح الجدول التالي تطور مبيعات بريليانس خلال اﻷربع أشهر اﻷولي من 2016 و2017: العلامة مبيعات 2016 مبيعات 2017 معدل النمو بريليانس ملاكى 20 22 10% بريليانس ميكروباص 277 75 -72.9% بريليانس بيك – أب 0 0 0 الإجمالى 297 97 -67.3% “فوكاس” و” C-MAX” يقودان “أوتو جميل” للنمو ارتفعت مبيعات شركة عبد اللطيف جميل أوتو جميل من العلامة التجارية الأمريكية فورد بنحو 117% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري مسجلة زيادة في المبيعات قدرها 497سيارة؛ لتصل إلى 923 وحدة مقابل 426 وحدة. وقاد هذا النمو الطرازات الجديدة التي طرحتها أوتو جميل مؤخرًا وفي مقدمتها طراز فوكاس (المزودة بمحرك إيكو بوست)؛ الذي سجل مبيعات تصل إلى 637 سيارة؛ وC-MAX الذي سجل نحو 40 وحدة. وقال مصدر بشركة الطارق – موزع رئيسي لأوتو جميل- إن فورد فوكس إيكو بوست أسهمت في تحسين نتائج أعمال الشركة خلال الشهور الأربعة الأولى من 2017 بفضل محركها الـ 1000 تيربو؛ ثلاثي الاسطونات؛ الذي يتميز بانخفاض معدل استهلاك البنزين ومن ثم تكون السيارة اقتصادية في التشغيل. وأضاف أن ما أهم ما يميز النسخة الموجودة حاليا من فورد فوكس عن النسخة القديمة هو محركها؛ حيث كانت القديمة مزودة بمحرك عادي 1600 سي سي؛ لكن المواصفات تعتبر متشابهة. وأضاف أن محرك فوكس إيكو بوست يوفر عزمًا أعلى للسيارة؛ حيث يعتبر من أفضل المحركات أداء على مستوى العالم؛ مضيفًا أن سعر السيارة يبدأ من 295 ألف جنيه؛ ويتم التسليم خلال 15 يوما وفق الترتيب بقوائم الحجز. وقد أسهم نمو مبيعات فورد فوكس إيكوبوست في تدارك نتائج الطرازات الأخرى التي لم تسجل مبيعات خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري مثل: مونديو، وB-MAX وفوكاس وفيستا وكا؛ والتي بلغت مبيعاتها خلال الشهور الأربعة الأولى من 2016؛ 25 و8 و46 و23 و17 سيارة على التوالي. وتراجعت مبيعات فورد فيوجن إلى 58 وحدة مقابل 108 وحدة بتراجع 50 وحدة بنسبة انخفاض 46% كما تراجعت مبيعات فورد كوجا من 199 وحدة إلى 188 وحدة؛ بتراجع 11 سيارة بنسبة انخفاض 5%. ويوضح الجدول التالي مبيعات أوتو جميل من فورد ودايهاتسو خلال الشهور الأربعة الأولى من 2017 مقارنة بنفس الفترة من 2016. الطراز مبيعات 2017 مبيعات 2016 التغير في المبيعات معدل التغير% فوكاس إيكو بوست 637 0 637 100 فيوجن 58 108 -50 -46 C-MAX 40 0 40 100 كوجا 188 199 -11 -5 مونديو 0 25 -25 -100 B-MAX 0 8 -8 -100 فوكاس 0 46 -46 -100 فيستا 0 23 -23 -100 كا 0 17 -17 -100 الإجمالي 923 426 497 117 إعداد “المال”.. المصدر: “أميك” 25% نمواً بأداء مبيعات MCV لوسائل النقل قفز أداء مجموعة صناعة وسائل النقل MCV، مصنع أتوبيسات وشاحنات مرسيدس فى مصر، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى بنسبة 25%، لتنجو من فخ الركود الذى اصاب السوق، بعد تمكنها من بيع 745 شاحنة واتوبيس خلال 2017، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 594 وحدة. وساهمت ارتفاع مبيعات أتوبيسات المجموعة فى الحد من التراجع الذى اصاب MCV خلال الربع الأول، إذ صعد أداءه بنسبة كبيرة للغاية بلغت 196%، بإجمالى 489 اتوبيساً، مقارنه بمبيعات 2016 والبالغ إجماليها 165اتوبيساً. أما عن قطاع الشاحنات، فاستمر فى التراجع بنسبة 40%، لتتمكن من 256 شاحنه، مقابل 429 مركبة خلال يناير 2016. الجدول الأتى يوضح تطور مبيعات MCV خلال الفترة من يناير وحتى ابريل من عامى 2016 و2017: مبيعات 2017 مبيعات 2016 معدل التغير الأتوبيسات 489 165 196% الشاحنات 256 429 -40% الإجمالى 745 594 25% إعداد – المال المصدر : أميك 10 أتوبيسات تحقق نموًا خلال 4 أشهر قفزت مبيعات 10 أتوبيسات بنسبب تتراوح مابين 4 و 275%، خلال الفترة من يناير حتي أبريل الماضي، مقارنة بإجمالي مبيعاتها خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت مبيعات أتوبيسات مرسيدس من طرز “Sprinter 311، MCV 400، MCV 260” بنسب تتراوح مابين 64 و 100%، لتسجل بيع يتراوح مابين 25 و 330 أتوبيسًا. وصعدت مبيعات أتوبيسات تويوتا بنسبة تصل إلي 56.8% مسجلة بيع 679 أتوبيس من طراز Tourism HIACEمقابل 433، فيما بلغت 231 وحدة من طراز HIACE Micro مقارنة بـ 173. ونمت مبيعات أتوبيسات شيفروليه بنسبة 80% لتسجل بيع 108 وحدة من طراز GM- QKR Bus، مقابل 60 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما أرتفعت مبيعات هيونداي من طراز H-1 STAREX TQ، بنسبة 4% بواقع 25 وحدة. وسجلت مبيعات أتوبيسات ميتسوبيشي من طراز GB MIDI-BUS، نحو 15 وحدة مقابل 4 أتوبيسات فقط، كما أرتفعت مبيعات فولفو من طراز B7R – Gran Viale، لتصل إلي 20 أتوبيس مقارنة بإجمالي مبيعاتها، التي لم تسجل أي وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما تمكنت كاري من بيع 113 أتوبيسًا من طراز B7R – Gran Viale خلال فترة اﻷربع أشهر اﻷولي من العام الجاري. ويوضح الجدول التالي، نمو مبيعات 10 اتوبيسات خلال فترة الـ 4 أشهر اﻷولي من 2016 و 2017: نسبة التغير% مقدار التغير مبيعات 2017 مبيعات 2016 الطراز العلامة التجارية 100% 330 330 – Sprinter 311 MERCEDES 64% 34 87 53 MCV 400 100% 25 25 – MCV 260 33.5% 58 231 173 HIACE-Transport Micro Micro TOYOTA 56.8% 246 679 433 HIACE – Tourism Micro 4.1% 1 25 24 H-1 STAREX TQ HYUNDAI 80%` 48 108 60 GM- QKR Bus Chevrolet 275% 11 15 4 GB MIDI-BUS MITSUBISHI 100% 20 20 – B7R – Gran Viale VOLVO 100% 113 113 – B7R – Gran Viale Karry