هيمنت حوالي 15 شركة سمسرة فقط من إجمالي الشركات المتعاملة في السوق على كامل تنفيذات المتعاملين الأجانب في البورصة المصرية بواقع 100% .

وجاءت المجموعة المالية في الصدارة لتُهيمن على أكثر نصف التنفيذات بواقع 53% بقيمة 7 مليارات جنيه، تلاها شركة “أرقام لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 23.1% بقيمة 3 مليارات جنيه .

وفي المرتبة الثالثة حلت شركة “التجاري الدولي” بقيمة تداول 2 مليار جنيه بحصة سوقية 14.9%، ثم “بلتون لتداول الأوراق المالية” بحصة 4.8% بقيمة 644.7 مليون جنيه .

وخامسًا جاءت شركة “اتش سي لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 1% وبقيمة تداول 138.5 مليون جنيه، تلاها شركة “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” بحصة سوقية مماثلة 1% أيضًا بقيمة 135 مليون جنيه.

في المركز السابع، جاءت شركة “مباشر إنترناشيونال” بحصة سوقية 0.6% بقيمة تداول 77.6 مليون جنيه، تلاها شركة “الأهلي فاروس” بحصة سوقية 0.4% وقيمة تداول 49.3 مليون روقة مالية .

وفي الترتيب التاسع جاءت شركة “نعيم للوساطة في الأوراق المالية” بحصة سوقية 0.3% وقيمة تداول 39.8 مليون جنيه، وعاشرًا جاءت شركة “جلوبال انفيست” بحصة سوقية 0.2% وبقيمة تداول 30 مليون جنيه .

فيما حلت شركة “تيم لتداول الأوراق المالية” في المركز الحادي عشر بحصة سوقية 0.2% أيضًا وقيمة تداول 20.5 مليون جنيه .

ومن المركز الثاني عشر وحتي المركز السادس عشر حلت شركات “أسطول لتداول الأوراق المالية”، و “برايم” و “ليبون للسمسرة” و “بايونيرز لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية مماثلة 0.1% وبقيم تداول 19.9 و 13.3 و 10.7 و 7 ملايين جنيه على التوالي.

ومن المركز السادس عشر وحتي المركز الـ31 حققت شركات السمسرة في هذه المراكز نسب صفرية، وكان من أبرزها شركة “سيجما لتداول الأوراق المالية”، و “بايونيرز لتداول الأوراق المالية” .

وسجلت مبيعات المتعاملين الأجانب في البورصة المصرية حوالي 5.6 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من بداية العام الحالي وحتى الوقت الحالي .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد مثلت تعاملات المصريين حوالي 72.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بدية العام وذلك عقب استبعاد الصفقات، في حين هيمن المستثمرون الأجانب على حوالي 17.9%، والعرب بواقع 9.4%.

وقد اتجه المتعاملون العرب للشراء منذ بداية العام الحالي بصافي مشتريات بلغت مليار جنيه فقط، على الأسهم المقيدة، وذلك عقب استبعاد الصفقات.