15 شركة ترسل استبيان استراتيجية معهد التأمين فى مصر

بغرض جمع آراء مؤسسات السوق حول أهم الدورات التدريبية التى هى بحاجة ملحة لها

كشف مصدر تأمينى مسؤول بأحد شركات التأمين ، عضو لجنة التعليم بمعهد التأمين فى مصر ، عن إرسال 15 لجنة تأمين بالمعهد للاستبيان الذى أرسلته اللجنة أوائل فبراير الماضى ، بغرض جمع آراء مؤسسات السوق حول أهم الدورات التدريبية التى هى بحاجة ملحة لها وذلك لوضع استتراتيجية المعهد للعام المقبل.

وقال المصدر إن 15 شركة تأمين فقط حتى الآن هى التى أرسلت استمارة الاستبيان من إجمالى 36 شركة فى السوق بالاضافة الى شركات الوساطة والرعاية.

وأضاف أن باقى الشركات جميع وعدت بإرسال الاستبيان إلى المعهد خلال الأسبوع المقبل.

لجنة التعليم تنعقد نهاية مارس لمناقشة آراء الشركات

وأشار إلى أن لجنة التعليم التابعة للمعهد ستنعقد نهاية مارس الجارى لمناقشة الآراء التى تم تجميعها بكل الاستمارات

وأوضح أن الإجتماع كان مقررا عقده بداية الشهر لكن تأخر الشركات أرجأ الإجتماع وتم ارسال طلبات إستعجال بالبريد الالكترونى لهم بشأن الإستبيان.

ولفت الى أن الآراء المجمعة من كل شركات التأمين والوساطة والرعاية ستوضع على طاولة النقاش لوضع خطة مستقبلية جدية تليق بالمعهد ومكانته

ومن المعروف أن فلسفة معهد التأمين فى مصر تقوم على الإرتقاء بصناعة التأمين على المستويين المحلى والإقليمى من خلال خطوات جادة قرر المعهد تنفيذها فى المرحلة المقبلة.

5 دورات جديدة تنعقد الاسبوع الحالى والمقبل

أضاف أنه سيتم عقد إجتماع بأعضاء اللجنة اوائل مارس المقبل لجمع الأراء ووضعها على طاولة الدراسة بهدف وضع الخطة المستقبلية للتدريب بالمعهد للعام المقبل.

وعلى صعيد متصل كشف المصدر عن وجود 5 دورات تدريبية بالمعهد خلال مارس الجارى إثنين منهم قائمين بالفعل

وتابع أن الدورتين التدريبيتين الحاليتين هما التأمين التكافلى وعمليات إعادة التأمين علاوة على عقد 3 دورات اخرى الاسبوع المقبل. معهد التأمين فى مصر

تعرف على أعضاء لجنة التعليم بمعهد التأمين

ويرأس لجنة التعليم التابعة لمعهد التأمين فى مصر الدكتور عادل منير الامين العام للاتحاد الأفرواسيوى وبعضوية كل من الدكتور عادل موسى العضو المنتدب لشركة “الدلتا” للتأمينات العامة ومحمد الدشيش الرئيس التنفيذى للمعهد واثنين من الأكاديمين بجامعة القاهرة و اثنين اخرين من الممارسين ذوى عضوية معهد التأمين القانونى بلندن “تشارترد”.

ومن المعروف أن معهد التأمين فى مصر ينتظر إقرار النظام الأساسى الخاص به من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة .