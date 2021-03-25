عقـــارات

15 شركة تتنافس للحصول على قطعة أرض في القاهرة الجديدة

29 مارس فتح المظاريف المالية
أحمد صبحي 12:37 م, الخميس, 25 مارس 21 12:37 م, الخميس, 25 مارس 21

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أظهرت بيانات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقدم شركة الأبيض أوتوموتيف لتجارة السيارات، و14 شركة أخرى، لشراء قطعة أرض، بمدينة القاهرة الجديدة، بالجزء الواقع داخل منطقة القطاع الثالث بالقطعة رقم 340.

وحصلت “المال” على كشف بنتيجة دراسة العروض الفنية المقدمة، لهيئة المجتمعات العمرانية في الفترة من 1 فبراير حتى 15 فبرايرالماضى لقطع الأراضي، أقل من 5 أفدنة بنظام المظاريف المغلقة.

واطلعت “المال” على نسخة من مستندات المجتمعات العمرانية، والتي تضمنت نتيجة الفض الفني للشركات المتقدمة لشراء قطعة أرض  مخصصة لنشاط تجاري إداري.

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وأوضحت مستندات المجتمعات العمرانية، تحديد يوم 29 مارس الحالي، لفتح المظاريف المالية، بقطاع الشئون العقارية بمقر الهيئة، تمهيدًا للإعلان عن الشركة الفائزة بقطعة الأرض فى مدينة القاهرة الجديدة.

كما أظهرت المستندات رغبة 14 شركة أخرى فى الحصول على ذات القطعة، وهم: باليديم – سلام لتجارة السيارات – سامكو لتجارة السيارات -الملك فيصل لتجارة الكاوتشوك والبطاريات – النسر للاستثمار العقاري والمراكز التجارية – الشركة الوطنية للمقاولات العامة والاستيراد والتصدير.

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كما تقدمت الشركة العالمية للأثاث الراقي – شركة الكترو نيكس دوت كوم للتجارة والتوزيع – شركة سمارت سليو شنز للإستثمار – شركة الإخلاص لتشكيل المعادن – الشركة المتحدة الأولى للإستثمار العقاري – شركة الرباط للتنمية والاستثمار العقاري – شركة كريستال للتنمية العقارية – شركة ترونيك. e  للأدوات المنزلية.

فيما أكدت مصادر لـ”المال” أن الهيئة رفضت عروض فنية مقدمه من 9 شركات أخرى للحصول على ذات المساحة، وطالبت أصحاب هذه الشركات بالتوجيه للشئون المالية لاسترداد قيمة المظاريف المالية المقدمة منهم.

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بقلم أحمد صبحي

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