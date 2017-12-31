15 شركة تتنافس على إدارة 600 مليون جنيه للأوقاف

البت فى المناقصة خلال 10 أيامكتب ـ مصطفى طلعت:تستعد هيئة الأوقاف المصرية لتعيين 5 أو 6 شركات إدارة أصول، لتولى مهمة استثمار محفظة مالية بقيمة 600 مليون جنيه، وذلك من إجمالى 15 شركة قدمت عروضا مالية وفنية، ضمن مناقصة طرحتها الهيئة مؤخراً.قال أحمد عبدالحافظ، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إنه م

البت فى المناقصة خلال 10 أيام





كتب ـ مصطفى طلعت:

تستعد هيئة الأوقاف المصرية لتعيين 5 أو 6 شركات إدارة أصول، لتولى مهمة استثمار محفظة مالية بقيمة 600 مليون جنيه، وذلك من إجمالى 15 شركة قدمت عروضا مالية وفنية، ضمن مناقصة طرحتها الهيئة مؤخراً.

قال أحمد عبدالحافظ، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إنه من المقرر البت فى المناقصة فى غضون10 أيام.

وأضاف لـ«المال»، أن «هيرميس» و«سى آى كابيتال» و«الأهلى لإدارة المحافظ»، و«رسملة مصر»، و«بايونيرز» و«فاروس» و«برايم» لإدارة الأصول، من بين الشركات المتقدمة.

كانت الهيئة قد دعت منذ عدة أشهر أكثر من 20 شركة متخصصة فى إدارة الصناديق والمحافظ المالية بالسوق المحلية، لتقديم سابقة أعمالها، إضافة إلى العرض الفنى والمالى لإدارة المحفظة.

وتملك هيئة الأوقاف المصرية مساهمات مباشرة فى بعض الشركات المقيدة بالبورصة، منها الصناعات الكيماوية «كيما»، والدلتا للسكر، وبنكا التعمير والإسكان وفيصل الإسلامى، كما تملك شركات غير مقيدة، منها العربية للمفروشات والسجاد «دمنهور للسجاد»، والمحمودية للمقاولات.

فى السياق ذاته قالت مصادر مطلعة، إن هناك توجها عاما لدى شركات إدارة الأصول بالتركيز على المحافظ المالية، بسبب العوائق القانونية والتشريعية التى تواجه تأسيس الصناديق فى الوقت الحالى.