15 سيارة تتراوح أسعارها بين 1 و1,5 مليون جنيه.. تعرف عليها

أحمد شوقيتتدخل الأسعار في حسم القرارات الشرائية في سوق السيارات إلى جانب عوامل أخرى مثل: المواصفات ووسائل الترفيه والراحة؛ فضلا عن الكماليات الأخرى.وفيما يلي قائمة بأسعار 15 طرازًا تتراوح أسعارها بين 1 و1,5 مليون جنيه؛ حيث تصدرت القائمة السيارة BMW 520i بسعر يبدأ من 1,020 مليون جنيه للفئة Luxury

أحمد شوقي تتدخل الأسعار في حسم القرارات الشرائية في سوق السيارات إلى جانب عوامل أخرى مثل: المواصفات ووسائل الترفيه والراحة؛ فضلا عن الكماليات الأخرى. وفيما يلي قائمة بأسعار 15 طرازًا تتراوح أسعارها بين 1 و1,5 مليون جنيه؛ حيث تصدرت القائمة السيارة BMW 520i بسعر يبدأ من 1,020 مليون جنيه للفئة Luxury ويصل إلى 1,050 مليون جنيه للفئة Sport؛ وتبعتها كرايسلر تاون اند كاونتري بسعر 1,050 مليون. وكانت BMW 535i Sport الأعلى سعرا ضمن هذه الشريحة بواقع 1,5 مليون جنيه؛ وسبقتها أودي Q5 بما يتراوح بين 1,4 و1,5 مليون جنيه. ويرصد الجدول التالي القائمة كاملة.



مسلسل السيارة السعر بالمليون جنيه 1 BMW 520i (Luxury, Sport) 1,020- 1,050 2 كرايسلر تاون اند كاونتري 1,050 3 بورش بوكستر S 1,069 4 BMW X3 Comfort 1,090 5 فولفو XC 60 Premium 1,130 6 أودي A5 1,150 7 جيب جراند شيروكي 1,220 8 BMW 528i Luxury 1,250 9 مرسيدس E180 1,250- 1,500 10 أودي A6 1,350 11 فولفو S90 MOM 1,380 12 جاجوار XE 1,390 13 BMW X4 1,400 14 أودي Q5 1,420- 1,495 15 BMW 535i Sport 1,500 قائمة بأسعار 15 طرازا بأسعار بين 1 و1,5 مليون جنيه مرتبة تصاعديًا



وحول تأثير الزيادات السعرية خلال الشهور الماضية على مبيعات هذه الشريحة؛ يقول اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات إن هذه الشريحة من السيارات تعتبر أقل مرونة بتحركات الأسعار إذا ما قورنت بشريحة السيارات الاقتصادية والشعبية؛ لأن عملاءها من ذوي الدخول المرتفعة؛ الذين لا يتأثرون بهذه الزيادات؛ بشكل كبير.





ويقول مصدر بمجلس معلومات سوق السيارات: إن الأسعار تعتبر أحد العوامل المؤثرة في القرارات الشرائية؛ لكنها تتفاعل مع عوامل أخرى مثل مدى توفر السيارة بكميات كافية في السوق لتلبية الطلب عليها؛ وكذلك الاستثمارات التي يضخها الوكيل؛ للوصول إلى العملاء من حيث انتشار المعارض وجودة خدمات ما بعد البيع والصيانة وانتشارها بين المناطق المختلفة.