15 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط اليوم

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 8 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة ، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 8 سفن بضائع عامة.



وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة ، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

واوضح المركز الاعلامي ان غادر الميناء في السابعة والنصف مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2444، وفي الحادية عشر والنصف مساءا ايضا القطار رقم 2247 بـحمولة اجمالية 2551 طن قمح، في حين غادر عدد ( 104 ) سيارة بحمولة 5242 طن قمح.

ولفت المركز الاعلامي الي ان رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 169118 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 38120 طنا.

واضاف المركز الاعلامي ان حركة الصادر من الميناء شملت 7630 طن يوريا و 8780 طن فوسفات و 2300 طن كسب صويا و 2110 طن رمل .